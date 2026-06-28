Xung đột tại Trung Đông: Iran tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait

Lực lượng hải quân và không quân vũ trụ Iran đã phối hợp triển khai chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Rạng sáng 28/6 (theo giờ địa phương), Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Tehran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, cùng với phản ứng quân sự, Tehran cũng phát đi tín hiệu cho thấy xung đột vẫn có thể được kiềm chế nếu Mỹ không tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hải quân và không quân vũ trụ của nước này đã phối hợp triển khai chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait và căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở cảng Salman của Bahrain. IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ trong chiến dịch này.

Sau các vụ tấn công, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các tên lửa và UAV mà họ mô tả là “thù địch”, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Tại Bahrain, nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, còi báo động phòng không đã được kích hoạt và chính quyền khuyến cáo người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn. Đến nay, phía Mỹ chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể tại các căn cứ trong khu vực.

Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các kho chứa tên lửa, UAV và các trạm radar ven biển của Iran.

Washington cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz, trong đó có vụ UAV tấn công một tàu chở dầu treo cờ Panama hôm 27/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên cách đây hai tuần, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở rộng chiến dịch quân sự nếu Iran tiếp tục các hành động mà Mỹ coi là gây hấn.

Ông Trump tuyên bố có thể sẽ đến thời điểm Mỹ “không thể tiếp tục kiềm chế” và buộc phải “hoàn tất công việc đã khởi đầu rất thành công”. Đáp lại, Tehran bác bỏ cáo buộc của Washington và cho rằng chính Mỹ là bên phá vỡ thỏa thuận trước.

Theo IRGC, các cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm Bản ghi nhớ được ký tại Islamabad - nền tảng cho lệnh ngừng bắn và tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột.

Dù đưa ra phản ứng quân sự mạnh mẽ, Iran vẫn để ngỏ khả năng tránh leo thang căng thẳng nếu Mỹ tuân thủ các cam kết đã đạt được. Trong tuyên bố, IRGC nhấn mạnh việc vi phạm lệnh ngừng bắn là hành động đi ngược lại Điều 1 của Bản ghi nhớ Islamabad và có thể dẫn đến việc "chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao."

Phát biểu này được giới quan sát đánh giá là tín hiệu cho thấy Tehran chưa khép lại cánh cửa đàm phán, song đặt điều kiện Washington phải chấm dứt các hành động quân sự.

Song song với đó, IRGC cũng phát đi cảnh báo cứng rắn rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Iran sẽ đáp trả với quy mô lớn hơn. Lực lượng này tuyên bố: "Bất kỳ hành động gây hấn nào của đối phương, dù với bất cứ lý do gì hay nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào, đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt."

Trước đó, Tư lệnh Hải quân IRGC cũng cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông sẽ phải đối mặt với “địa ngục” trong những ngày tới nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải trên eo biển Hormuz.

Các diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại chỉ hai tuần sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng.

Dù cả Washington và Tehran đều đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn, việc hai bên đồng thời nhấn mạnh đến khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nếu các hành động quân sự không tiếp tục leo thang.

Theo TTXVN