Yên Kỳ thúc đẩy sản xuất vụ Đông

Là xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhưng sản phẩm chủ lực của Yên Kỳ lại là chè xanh, thủy sản, chăn nuôi; diện tích gieo trồng lúa, ngô và các loại rau màu tương đối nhỏ. Mặc dù vậy, sản xuất vụ Đông ở Yên Kỳ luôn được chú trọng, trong đó chủ yếu là các loại rau xanh cung cấp cho thị trường trong xã và vùng lân cận.

Nông dân xã Yên Kỳ thu hoạch lúa Mùa muộn, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông.

Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay Yên Kỳ gieo trồng khoảng 130ha, trong đó có 41ha ngô và 89ha rau xanh, đậu, đỗ... Đối với cây ngô, xã khuyến khích bà con phát triển diện tích ngô sinh khối trồng theo mật độ dày dùng làm thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, cây ngô nếp cũng được xã khuyến khích phát triển do mang lại giá trị kinh tế cao.

Đối với rau xanh, Yên Kỳ khuyến khích bà con trồng các loại rau ăn lá, rau gia vị và các loại củ, quả phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương, như bắp cải, cải bẹ, cải ngồng, cà chua, xu hào, rau mùi, hành, tỏi...

Để vụ Đông đạt hiệu quả kinh tế cao, UBND xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra các cơ sở cung ứng vật tư nông nghiệp chuẩn bị cung ứng kịp thời, đảm bảo về số lượng và chất lượng các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, nhất là giống ngô, rau màu. Các hợp tác xã dịch vụ thủy lợi chủ động phối hợp với các thôn khẩn trương tiến hành nạo vét, khơi thông các ngòi tiêu, kênh tiêu, hệ thống kênh mương nội đồng; tu sửa, bảo dưỡng các trạm bơm, máy bơm; có kế hoạch bơm nước tưới, tiêu kịp thời, đầy đủ, đảm bảo phục vụ sản xuất, không để muộn thời vụ.

Nông dân xã Yên Kỳ chăm sóc rau vụ Đông trồng sớm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Đông, Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết: Xã định hướng người dân mở rộng tối đa diện tích trồng rau, củ, quả theo hướng tập trung, an toàn, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, nhằm tăng năng suất cây trồng, tạo giá trị cao trên đơn vị diện tích. Đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm. Hướng tới xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, xã khuyến khích các hộ sử dụng ruộng bỏ hoang, dồn đổi ruộng đất, sản xuất theo mô hình nhóm hộ, tổ hợp tác, tạo thành vùng sản xuất tập trung. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật... nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Quân Lâm