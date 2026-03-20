Yên Lãng giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện 500kV

Sáng 20/3, UBND xã Yên Lãng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn qua địa bàn xã.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên do Ban Quản lý Dự án Điện I (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26/10/2024. Trên địa bàn xã Yên Lãng, tuyến đi qua với 11 vị trí móng cột, trong đó khu vực xã Lãng Công (cũ) có 9 vị trí, xã Quang Yên (cũ) có 2 vị trí.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai đúng quy định. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tại phần móng trụ là 11.565,7m2, phần hành lang tuyến là 23.570,8m2; các phương án bồi thường, hỗ trợ đều đã được phê duyệt. Đến nay, 19/20 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Khu nhà ngang, chuồng trại chăn nuôi của ông Kim Văn Thứ (thôn Tam Đa) vừa được giải tỏa.

Tuy nhiên, còn hộ ông Kim Văn Thứ (thôn Tam Đa) chưa nhận tiền. Gia đình không thuộc diện thu hồi đất nhưng có 1.309,6m2 đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện, bị hạn chế khả năng sử dụng; trên đất có nhà ngang, chuồng trại chăn nuôi và cây cối.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích và phê duyệt phương án bồi thường theo quy định, song hộ gia đình vẫn chưa đồng thuận với đơn giá; đồng thời đề nghị được giao đất ở có thu tiền, không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, hộ ông Kim Văn Thứ vẫn chưa nhận tiền và chưa tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và tiến độ dự án, UBND xã Yên Lãng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa theo đúng quy định pháp luật. Buổi giải tỏa được triển khai theo đúng trình tự, quy định với sự tham gia của các lực lượng chức năng. Quá trình thực hiện diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; các công trình vi phạm đã được tháo dỡ theo kế hoạch.

Thuý Hường