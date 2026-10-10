170 vận động viên tham gia Giải Golf Doanh nhân Đất Tổ lần thứ I

Ngày 10/10, tại sân Văn Lang Empire T&T Golf Club (xã Vạn Xuân), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Golf Doanh nhân Đất Tổ lần thứ I năm 2026.

Giải thu hút hơn 170 golfer đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play) 18 hố.

Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play) 18 hố.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết: Giải Golf Doanh nhân Đất Tổ lần thứ I được khởi xướng với mục tiêu xây dựng sân chơi thể thao đẳng cấp, quy chuẩn; đồng thời tạo không gian giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ, Hội Golf Phú Thọ, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh cùng các đối tác, khách mời và chính quyền địa phương.

Sau khai mạc, các golfer thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cống hiến và thượng võ, mang đến những đường bóng đẹp và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Các golfer thi đấu cống hiến với nhiều đường bóng đẹp.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các golfer xuất sắc, trong đó có 1 giải chính, 9 giải bảng và các giải kỹ thuật. Tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng.

Giải đấu góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Phú Thọ năng động, hiện đại.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn xây dựng sân chơi golf chuyên nghiệp, văn minh; đồng thời là nơi để cộng đồng doanh nhân và golfer gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao. Giải cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Phú Thọ năng động, hiện đại, giàu tiềm năng - nơi các hoạt động thể thao, du lịch và kết nối doanh nghiệp ngày càng được quan tâm phát triển.

Lê Hoàng