90 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao phường Hòa Bình lần thứ I

Ngày 25/3, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Hòa Bình tổ chức khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026. Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và vận động viên trên địa bàn.
Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Hoà Bình.
Đại hội được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng Đại hội TDTT phường Hoà Bình.
Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: Những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn phường Hòa Bình có bước phát triển tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; nhiều môn thể thao được duy trì, nhiều vận động viên tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vị thế của địa phương. Đại hội TDTT lần thứ I là dịp đánh giá kết quả phong trào, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung bóng bàn ngay sau lễ khai mạc.
Đại hội thu hút 90 vận động viên đến từ các tổ dân phố tham gia tranh tài. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần. Theo kế hoạch, 8 môn thi đấu tại giải gồm: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, việt dã và pickleball và sẽ được thực hiện, thi đấu đến tháng 5.
Các vận động viên thi đấu các nội dung cầu lông ngay sau lễ khai mạc.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung bóng bàn (7 nội dung) và cầu lông (5 nội dung).
Hồng Duyên
