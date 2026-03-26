Bất ngờ việc kinh doanh ngoài vàng của Bảo Tín Minh Châu

Dữ liệu mới đây nhất cho thấy, ngày 10/3 Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, ngoài kinh doanh vàng, doanh nghiệp này kinh doanh thêm bất động sản.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”. Việc lấn sân sang lĩnh vực mới cho thấy doanh nghiệp muốn đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào mảng vàng bạc đá quý.

Theo hồ sơ, Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nêu rõ, tính đến tháng 5/2018, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng (tương đương 90,17%), còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu). Ông Châu đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc. Công ty có 158 lao động theo dữ liệu kê khai thuế.

Thông tin ngành kinh doanh mới của Bảo Tín Minh Châu về bất động sản.

Tháng 6/2024, ông Châu góp thêm 200 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 96,72%; vốn điều lệ Bảo Tín Minh Châu tăng lên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, vị trí giám đốc và người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,458% vốn điều lệ.

Theo thông tin trên website chính thức, sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc

Theo báo cáo tài chính năm 2024, quy mô tài sản của Bảo Tín Minh Châu đã “nở” ra một cách đầy ấn tượng. Từ 113,8 tỷ đồng vào năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đã tăng gấp 3,3 lần, lên thành 377,8 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2024.

Bảo Tín Minh Châu có vốn chủ sở hữu lên tới 353,6 tỷ đồng vào năm 2024, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2023 (104,4 tỷ đồng). Trong khi đó, nợ phải trả ở mức 24,1 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2023. Tất cả số nợ của doanh nghiệp đều là nợ ngắn hạn, trong đó thuế và các khoản phải nộp nhà nước là gần 9,5 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2024, Bảo Tín Minh Châu đạt doanh thu thuần hơn 6.952 tỷ đồng, tăng 396% so với năm 2023. Những năm trước đó, doanh thu của doanh nghiệp chỉ dao động ở mức trên dưới 1.000 tỷ đồng/năm.

Doanh thu “khủng”, nhưng giá vốn “neo” ở mức cao (6.780 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp của Bảo Tín Minh Châu trong năm 2024 chỉ còn lại 171,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí (bán hàng, quản lý...), Bảo Tín Minh Châu báo lãi sau thuế 49,1 tỷ đồng trong năm 2024, tăng gấp 10 lần so với năm 2023 và gấp nhiều lần so với những năm trước nữa.

Chiều nay (25/3), các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa ngừng giao dịch khi xuất hiện nhiều cảnh sát tại các cơ sở. Trước đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống “rửa tiền” và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng.

