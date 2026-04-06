Bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội chính thức được kiện toàn trong buổi chiều ngày hôm nay với việc bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nhân sự đứng đầu các cơ quan của Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 6/4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, gồm 6 đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các đồng chí (từ trái qua phải): Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh (hàng trên), Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng (hàng dưới).

Với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, gồm các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Theo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua, số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói trên.

Cũng tại phiên họp chiều 6/4, trên cơ sở danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Với 493/493 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu các chức danh trong buổi chiều 6/4.

Danh sách cụ thể gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với đồng chí Lê Quang Mạnh, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa, với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,00% tổng số đại biểu Quốc hội).

