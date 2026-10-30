Bầu cử Israel: Không phe nào giành được thế đa số tại Quốc hội

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Truyền thông Israel đưa tin, quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này đã hoàn tất. Kết quả cho thấy cả phía của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập đều không giành đủ số ghế quá bán.
Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, tờ Haaretz báo cáo khối của ông Netanyahu giành được 53 ghế trong Quốc hội (Knesset) gồm 120 thành viên. Trong khi đó, khối đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn đầu đạt 48 ghế. Các đảng thuộc liên minh của người Arab giành được tổng cộng 19 ghế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và lãnh đạo phe đối lập Israel, Gadi Eisenkot. Ảnh Reuters
Kết quả này đồng nghĩa với việc cả hai khối đều không đạt được mốc 61 ghế tối thiểu để chiếm thế đa số. Kết quả chính thức cuối cùng sẽ được chứng nhận và công bố trước ngày 4/11, và từ nay cho đến thời điểm đó, các con số vẫn có thể có sự thay đổi.
Cuộc bầu cử ngày 27/10 được giới quan sát đánh giá như một cuộc trưng cầu dân ý về chiếc ghế thủ tướng của ông Netanyahu.
Ngày 29/10, ông Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar, đã gặp gỡ cựu Thủ tướng Naftali Bennett, lãnh đạo đảng Together, nhằm thảo luận về các giải pháp thành lập chính phủ mới “nhanh nhất có thể”, theo báo cáo từ Ynet News.
Bên cạnh đó, ông Eisenkot cũng đã gặp Chủ tịch đảng Dân chủ Yair Golan. Đáng chú ý, ông Golan là thành viên duy nhất của liên minh đối lập ủng hộ việc thành lập liên minh với các đảng của công dân Palestine tại Israel, trong khi tất cả các nhóm chính trị khác đều bác bỏ kịch bản này. Ông Golan sau đó đã có cuộc gặp riêng với ông Mansour Abbas, lãnh đạo đảng Ra’am của cộng đồng người Arab - đảng dự kiến sẽ có khoảng 7 ghế.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định con đường phía trước của phe đối lập vô cùng chông gai. Ông Eisenkot từng cam kết sẽ không liên minh hay hợp tác với các đảng Arab. Nhưng với cục diện hiện tại, khối đối lập do ông dẫn đầu không thể tự đứng ra thành lập một liên minh cầm quyền nếu thiếu sự ủng hộ từ các đảng này.
https://cand.vn/bau-cu-israel-khong-phe-nao-gianh-duoc-the-da-so-tai-quoc-hoi-post826284.html
Theo Báo CAND
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