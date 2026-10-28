Hơn 30 nước cảnh báo nguy cơ nạn đói tại Sudan

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Mỹ cùng 30 quốc gia khác vừa ra Tuyên bố chung, cảnh báo tình trạng an ninh lương thực tại Sudan đang xấu đi nghiêm trọng do xung đột kéo dài, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ nạn đói trong những tháng tới.
Tuyên bố do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, được 31 quốc gia xác nhận (trong đó có Canada, Australia, Anh, Pháp, Đức, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác) nhấn mạnh, cảnh báo của Hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) về nguy cơ xảy ra nạn đói trong những tháng tới; đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp để cứu sống người dân và ngăn chặn thảm họa này.
Tuyên bố nêu rõ không còn thời gian để trì hoãn các biện pháp cứu người và ngăn chặn nạn đói.
Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tuyên bố, hơn 40% dân số Sudan, tương đương 19,5 triệu người, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, trong đó khoảng 5 triệu người ở mức khẩn cấp.
Nếu không có biện pháp tức thời để đảo ngược xu hướng hiện nay, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng có thể vượt mức dự báo 825.000 em. Số khu vực thiếu an ninh lương thực tại nước này cũng được dự báo sẽ tăng gấp đôi.
Các quốc gia ký tuyên bố kêu gọi các bên tham chiến dỡ bỏ mọi trở ngại đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo, tạo điều kiện để hàng viện trợ tiếp cận người dân đầy đủ, an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, đồng thời bảo vệ nhân viên cứu trợ.
Xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bùng phát từ tháng 4-2023, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Theo ước tính của các nhân viên cứu trợ, giao tranh đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo nên cuộc khủng hoảng đói ăn và di dời lớn nhất thế giới.
https://hanoimoi.vn/hon-30-nuoc-canh-bao-nguy-co-nan-doi-tai-sudan-1763090.html
Theo hanoimoi.vn
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