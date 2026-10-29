Dịch vụ đọc trước bài đăng của Tổng thống Trump gây tranh cãi tại Mỹ

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Các công ty giao dịch tài chính tại Mỹ đang trả phí để tiếp cận bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social nhanh hơn người dùng thông thường, với mức phí có thể lên tới 100.000 USD mỗi tháng.
Doanh nghiệp chi tới 100.000 USD mỗi tháng để đọc bài đăng của ông Trump trước. Ảnh: Hoàng Nam (AI khởi tạo)
Theo đó, hai công ty giao dịch là Susquehanna International Group và Jump Trading, chuyên sử dụng thuật toán và hệ thống tự động để thực hiện các giao dịch tài chính tốc độ cao.
Dịch vụ mang tên Truth API, được Trump Media & Technology Group giới thiệu từ tháng 7-2026, cho phép khách hàng nhận bài đăng của ông Trump sớm hơn khoảng 50 mili giây so với người dùng thông thường. Theo doanh nghiệp, mức phí sử dụng dao động từ 60.000 đến 100.000 USD mỗi tháng.
Dù chỉ bằng một phần rất nhỏ của giây, khoảng thời gian này có thể mang lại lợi thế đáng kể trên thị trường tài chính, nơi các hệ thống giao dịch tự động có khả năng phân tích thông tin và thực hiện lệnh mua bán trong vài mili giây. Những phát biểu của ông Trump trên Truth Social từng tác động mạnh đến giá cổ phiếu, dầu mỏ và tiền tệ, khiến tốc độ tiếp cận thông tin trở thành yếu tố được các công ty giao dịch quan tâm.
Việc thương mại hóa quyền tiếp cận sớm các bài đăng của Tổng thống Mỹ cũng làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng và nguy cơ xung đột lợi ích. Quỹ tín thác của gia đình ông Trump hiện nắm khoảng 41% cổ phần Trump Media, trong khi ông là người thụ hưởng duy nhất.
Từ tháng 7, hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Adam Schiff đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra liệu dịch vụ này có vi phạm luật chứng khoán hay không. Tổ chức truyền thông Intercept Media và Quỹ Tự do Báo chí cũng khởi kiện, cho rằng việc thu phí để tiếp cận thông tin sớm hơn có thể vi phạm các quyền được Hiến pháp Mỹ bảo vệ.
Trump Media bác bỏ những chỉ trích, khẳng định Truth API là sản phẩm cung cấp dữ liệu theo thông lệ thị trường và đang thu hút sự quan tâm của khách hàng. SEC cũng từ chối bình luận về vấn đề này.
https://hanoimoi.vn/dich-vu-doc-truoc-bai-dang-cua-tong-thong-trump-gay-tranh-cai-tai-my-1763339.html
Theo hanoimoi.vn
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