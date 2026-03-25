Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương thống nhất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần làm việc quyết liệt của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các cơ quan giúp việc và đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hành động theo phương châm: Tự chủ chiến lược; kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm; chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Khái quát những nội dung công việc, Tổng Bí thư nêu rõ, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng được cụ thể hóa trong Quy định về Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được ban hành trong hội nghị này.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phải kiên trì thực hiện.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc: Tăng trưởng thực chất; không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần; kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công-tư. Tăng trưởng kinh tế cao phải bảo đảm phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Tổng Bí thư chỉ rõ, để tạo “động lực của động lực” cho phát triển, Trung ương cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 Khóa XIV xem xét, quyết định.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư quán triệt, đây không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là “Phương thức quản trị địa phương mới”. Phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị. Nếu chỉ dừng lại ở việc giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập đầu mối, tinh giản hình thức, mà không đồng thời đổi mới cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền, thiết kế lại quy trình xử lý công việc, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế.

Bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, mà phải tập trung vào những vấn đề mang tính quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo và là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới cần đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, triển khai hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn và các cơ chế, chính sách mới theo hướng thông thoáng hơn để khơi thông nguồn lực phát triển, thì nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng.

Vì vậy phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để “không dám” và “không muốn” tham nhũng; xử lý nghiêm minh mọi vi phạm; đồng thời vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư đề nghị nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước.

Đặc biệt coi trọng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn. Gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một “cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia”, động lực trực tiếp của phát triển và là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.

