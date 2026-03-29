“Bốn kiên định” - La bàn chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu toàn Đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định” trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng giai đoạn mới.

Nội dung này được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, nhận định đây là “la bàn chiến lược” định hướng phát triển đất nước, giúp vừa kiên định mục tiêu, vừa linh hoạt đổi mới, qua đó giữ vững nền tảng tư tưởng, ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo dõi thông tin chỉ đạo của Tổng Bí thư về “Bốn kiên định” trong tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng giai đoạn mới trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao và cho rằng đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Cho rằng, việc kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng không chỉ là yêu cầu về nhận thức mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong công tác và đời sống hằng ngày. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, việc quán triệt và thực hiện hiệu quả “Bốn kiên định” sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đảng viên Nguyễn Thị Kim Oanh, phường Cầu Giấy, Hà Nội nêu ý kiến: “Bốn kiên định” mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra trong bài phát biểu, tôi cho rằng đây là định hướng rất đúng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Là đảng viên, mỗi chúng ta cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ dừng ở việc học tập, quán triệt mà quan trọng là phải cụ thể hóa bằng hành động trong công việc hằng ngày".

Theo các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV nhấn mạnh “Bốn kiên định” trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược mà còn là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là nền tảng tư tưởng xuyên suốt - qua thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh đây là con đường đúng đắn, có giá trị bền vững. Trong suốt gần 40 năm đổi mới, Đảng ta luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, từ đó đưa Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển to lớn như hôm nay. Thứ hai là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đây được xem nội dung vô cùng đúng đắn và cần thiết. Mọi quốc gia đều cần độc lập, tự chủ để phát triển, nhưng với Việt Nam, độc lập dân tộc phải gắn với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, kiên định mục tiêu này chính là bảo đảm quyền lợi thiết thực của nhân dân. Thứ ba, kiên định đường lối đổi mới của Đảng thể hiện rõ tính sáng tạo trong lãnh đạo.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, chính đường lối đổi mới đã giúp đất nước ta vượt qua khó khăn, từ một nước đói nghèo, đến nay Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô đáng kể trên thế giới, GDP đứng thứ 32 trên thế giới. Điều này đã minh chứng rõ nét tính đúng đắn của con đường đổi mới của Đảng ta. Kiên định thứ tư, là các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nghĩa là gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ dừng ở chủ trương mà là phải tổ chức thực hiện hiệu quả. Các nghị quyết, chính sách đã tương đối đầy đủ, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực

“Cần biến những lời nói, tư tưởng, chủ trương đã có thành các chỉ đạo cụ thể, giải pháp cụ thể và hành động cụ thể trong thực tiễn. Đặc biệt, như Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài khai mạc có nêu đó là “chuẩn mực hành động”, chính là đến lúc phải có thước đo để đánh giá kết quả làm việc, kết quả hoạt động, kết quả thực thi các đường lối chính sách của Đảng trong thực tiễn Việt Nam. Tức là đã đến lúc hành động, nói đi đôi với làm, không phải là làm vài năm tới mà cần thực hiện ngay trong 1 - 2 tháng tới đây”, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

Còn theo PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, cần khẳng định Việt Nam đang ở giai đoạn có rất nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh “Bốn kiên định” trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng rất là cụ thể, rõ ràng, mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây có thể xem là “la bàn chiến lược” vừa mở đường cho đổi mới, vừa góp phần bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay. “Bốn kiên định” cũng là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định chính trị - yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững. Thực tiễn thế giới cho thấy, quốc gia nào không bảo đảm ổn định chính trị thì khó có thể phát triển lâu dài.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng: “Bốn kiên định” góp phần củng cố niềm tin, giữ vững hệ thống chính trị, từ đó tạo môi trường ổn định để đất nước phát triển bền vững. Khi kiên định những nguyên tắc này, chúng ta sẽ có bản lĩnh vững vàng, đủ “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế. Có thể khẳng định, “Bốn kiên định” chính là nền tảng để đổi mới mà không chệch hướng, bảo đảm phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững”.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng thì cho rằng, “Bốn kiên định” của Tổng Bí thư nêu ra góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm định hướng phát triển đúng đắn cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch và những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đó là bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, định hướng quá trình đổi mới và hội nhập đi đúng quỹ đạo, giữ vững nguyên tắc nhưng vẫn mở đường cho phát triển. Để thực hiện nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

PGS.TS Nguyễn Bá Dương nêu rõ: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần kiên định đường lối đổi mới, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là giải pháp quan trọng để thống nhất nhận thức và hành động. Công tác này phải gắn chặt với xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận, đạo đức và tổ chức. Đồng thời, cần xây dựng công tác chính trị, tư tưởng theo hướng kiên định, khoa học, hiện đại, gắn với thực tiễn, bảo đảm tính thuyết phục và lan tỏa. Đây chính là nền tảng để củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Có thể khẳng định, “Bốn kiên định” được xác định là định hướng chiến lược của toàn Đảng trong giai đoạn mới. Vấn đề then chốt hiện nay là phải biến chủ trương thành hành động cụ thể, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần và hành động quyết liệt, đồng bộ, “Bốn kiên định” sẽ tiếp tục củng cố niềm tin, giữ vững ổn định và tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo vov.vn