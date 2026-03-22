Cách uống nước gừng tốt cho gan

Gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do, yếu tố góp phần gây tổn thương tế bào gan và thúc đẩy quá trình viêm mạn tính.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung gừng có thể giúp giảm các chỉ số men gan như ALT và cải thiện tình trạng kháng insulin ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Việc giảm men gan ALT thường được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ tổn thương tế bào gan đã được cải thiện.

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi trên bệnh nhân vừa mắc tiểu đường type 2 vừa bị gan nhiễm mỡ cho thấy sau 3 tháng sử dụng gừng, người tham gia có sự cải thiện về kháng insulin, huyết áp và một số chỉ số lipid máu, những yếu tố có liên quan mật thiết đến sức khỏe gan.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận việc sử dụng khoảng 2 g gừng mỗi ngày trong 12 tuần có thể làm giảm mức độ mỡ gan và các cytokine gây viêm so với nhóm dùng giả dược.

Những kết quả này cho thấy gừng không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn ảnh hưởng đến các quá trình chuyển hóa - yếu tố then chốt trong bệnh gan nhiễm mỡ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên sử dụng gừng dưới dạng nước gừng ấm để cơ thể hấp thu tốt hơn các hoạt chất.

Có thể dùng 3-5 lát gừng tươi; đun với khoảng 300-400 ml nước trong 5-10 phút; có thể thêm một ít mật ong hoặc chanh để dễ uống.

Thời điểm uống tốt nhất là sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa chất béo; hoặc vào buổi sáng khi cơ thể cần kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Nên uống 1-2 cốc mỗi ngày, tránh uống quá nhiều vì có thể gây kích ứng dạ dày hoặc nóng trong.

Dù gừng có nhiều lợi ích, một số đối tượng cần thận trọng: người bị viêm loét dạ dày; người đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc hạ huyết áp; phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Các nghiên cứu chủ yếu sử dụng gừng ở dạng chiết xuất hoặc bột với liều lượng chuẩn hóa. Vì vậy, nước gừng từ thực phẩm tự nhiên nên được xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa.

