Cẩm Khê tăng cường giải tỏa hành lang, bảo đảm an toàn giao thông

Từ cuối năm 2025 đến nay, nhằm chỉnh trang đô thị, thiết lập trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, UBND xã Cẩm Khê đã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh các hành vi sử dụng trái phép lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực trung tâm.
Trong các đợt ra quân, lực lượng chức năng liên ngành gồm công an, trật tự đô thị... đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm; đồng thời thu giữ nhiều vật dụng như biển quảng cáo, bàn ghế, mái che... kiên quyết xóa bỏ các điểm lấn chiếm và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.
Tại khu vực cổng Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, tổ công tác đã trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh chấm dứt hành vi lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT; tháo dỡ mái che, sắp xếp hàng hóa và phương tiện đúng quy định. Tình trạng bày bán hàng hóa tại cổng Công ty TNHH Yi Da Việt Nam cũng được kiểm tra, nhắc nhở, xử lý kịp thời. Nhiều trường hợp vi phạm tại khu vực trung tâm xã đã bị lập biên bản, thu giữ tang vật để xử lý theo thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê cho biết, công tác lập lại trật tự vỉa hè sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.
Tổ công tác của UBND xã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh vi phạm và tiến hành thu giữ vật dụng, hàng hóa...lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT tại cổng Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.
Lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ bạt che, không tiếp tục bầy hàng hóa và yêu cầu để phương tiện đúng nơi quy định.
Nhắc nhở việc tái lấn chiếm lòng lề đường bầy bán hàng tại cổng Công ty TNHH Yi Da Việt Nam.
Lập biên bản, thu giữ hàng hóa, vật dụng lấn chiếm hành lang ATGT tại khu vực Trung tâm xã để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền.
Cùng với tuyên truyền, vận động, UBND xã cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng đô thị văn minh.
Minh Tự
