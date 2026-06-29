Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/6, một tàu hàng treo cờ Singapore bị tấn công khi di chuyển qua Eo biển Hormuz.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Iran đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Panama vào sáng 27/6.

CENTCOM nêu rõ, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, vị trí phòng không, cơ sở chứa máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran.

Rạng sáng 28/6 (giờ địa phương), Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Tehran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ Iran.

Dù đưa ra phản ứng quân sự mạnh mẽ, Iran vẫn để ngỏ khả năng tránh leo thang căng thẳng nếu Washington tuân thủ các cam kết đã đạt được.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh, việc vi phạm lệnh ngừng bắn là hành động đi ngược lại Bản ghi nhớ Islamabad và có thể dẫn đến việc “chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao”.

Ngày 27/6, bộ trưởng ngoại giao các nước gồm Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kêu gọi bảo đảm an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz, đồng thời thúc giục tiếp tục các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực.

Theo nhandan.vn