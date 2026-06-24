Cảnh giác thủ đoạn mời chào gửi tiết kiệm lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo các “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ” với mức lãi suất cao bất thường. Đây là thủ đoạn các đối tượng lừa đảo sử dụng để dụ dỗ người dân chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, các đối tượng thường lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức uy tín; sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo và màu sắc nhận diện tương tự các ngân hàng lớn nhằm tạo lòng tin. Nhiều trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên viên tư vấn tài chính để giới thiệu các chương trình gửi tiết kiệm với lãi suất từ 15-20%/năm, kèm theo những lời cam kết về lợi nhuận cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng; đồng thời hướng dẫn truy cập các đường dẫn giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác thực giao dịch và thông tin thẻ ngân hàng. Khi có được các dữ liệu này, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn phát tán tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo giả mạo có gắn mã QR. Khi quét mã, người dùng sẽ bị dẫn tới các website giả hoặc kết nối với số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Chúng tiếp tục giả danh nhân viên ngân hàng để hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn có lãi suất cao bất thường. Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đều được niêm yết công khai, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Những lời quảng cáo về các “gói tiết kiệm bí mật”, “suất gửi nội bộ”, “ưu đãi đặc biệt dành riêng cho số ít khách hàng” với mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Người dân chỉ nên thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng; kiểm tra kỹ địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng trước khi đăng nhập, giao dịch trực tuyến.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ chuyển tiền, cung cấp thông tin cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, phong tỏa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng là biện pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản, đồng thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Theo nhandan.vn