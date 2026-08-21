Cháy nhà sàn gỗ tại phường Việt Trì

Khoảng 8 giờ 14 phút ngày 21/8/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhận được tin báo cháy nhà sàn gỗ của gia đình ông Nguyễn Công Khôi tại tổ dân phố Hồng Hải, phường Việt Trì.

Đội Công tác chữa cháy và CNCH cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đền Hùng đã khẩn trương đến hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã điều động Đội Công tác chữa cháy và CNCH cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đền Hùng cùng 5 xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình khống chế đám cháyvà ngăn cháy lan.

Ngôi nhà sàn bằng gỗ có diện tích khoảng 50 m2. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người. Vụ cháy làm hư hỏng khung nhà sàn bằng gỗ cùng một số vật dụng sinh hoạt như bàn, ghế, phản gỗ; không gây thiệt hại về người và không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gia Thái