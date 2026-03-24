Chí Đám chủ động “tăng tốc” ôn thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đang đến gần. Tại xã Chí Đám, các trường THCS đã chủ động triển khai công tác ôn tập từ sớm, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong bối cảnh khu vực nông thôn còn hạn chế về các điều kiện học tập bổ trợ, việc tổ chức ôn tập ngay trong nhà trường giữ vai trò then chốt, quyết định đến chất lượng kỳ thi.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã hiện có 4 trường THCS với 49 lớp, 1.888 học sinh, trong đó riêng khối lớp 9 có 365 học sinh - lực lượng trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Nhận thức rõ áp lực và yêu cầu ngày càng cao, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản, huy động 22 giáo viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, tập trung vào ba môn thi chính là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Cô và trò Trường THCS Vân Du trong giờ ôn tập.

Tại Trường THCS Vân Du, công tác ôn tập được triển khai ngay từ đầu năm học. Thầy giáo Đặng Đình Chiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 389 học sinh, trong đó 75 học sinh lớp 9. Ngay sau khi ổn định nền nếp đầu năm học, nhà trường đã tổ chức ôn tập 2 môn Toán và Ngữ văn với thời lượng 2 tiết/buổi; xây dựng kế hoạch phân công giáo viên phù hợp với năng lực học sinh từng lớp. Đáng chú ý, các buổi ôn tập được bố trí vào ngày thứ Bảy nhưng không thu phí, tạo điều kiện cho tất cả học sinh tham gia, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định lựa chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba của kỳ thi năm nay, nhà trường đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, phân công giáo viên và tổ chức 15 buổi ôn tập theo lộ trình.

Song song với việc giảng dạy, nhà trường chú trọng tổ chức các đợt khảo sát để đánh giá chất lượng. Qua các lần khảo sát, nhận thức của học sinh có chuyển biến tích cực. Từ đó, nhà trường tiến hành phân loại học sinh theo nhóm năng lực để xây dựng nội dung ôn tập phù hợp: củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh trung bình, nâng cao đối với học sinh khá, giỏi. Cách làm này giúp việc ôn tập hiệu quả, tránh dàn trải và hạn chế tình trạng học lệch.

Giáo viên Trường THCS Hùng Quan giải đáp thắc mắc cho học sinh, giúp các em nắm chắc kiến thức.

Công tác ôn tập cũng được triển khai đồng bộ tại Trường THCS Hùng Quan. Ngay từ tháng 10/2025, nhà trường đã tổ chức ôn tập với thời lượng 2 tiết/buổi, đồng thời cử các giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Bên cạnh các buổi ôn riêng, giáo viên còn chủ động lồng ghép nội dung ôn tập vào giờ học chính khóa, hướng dẫn học sinh làm quen với đề cương và cấu trúc đề thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là giải pháp phù hợp trong điều kiện thời lượng ôn tập còn hạn chế.

Qua 3 lần khảo sát, chất lượng học sinh tại trường có sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, do đặc thù là địa bàn nông thôn, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều khó khăn, phần lớn các em không có điều kiện tham gia các lớp học thêm ngoài nhà trường. Do đó, vai trò của giáo viên trong việc “giữ nhịp” ôn tập, hỗ trợ và định hướng cho học sinh là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Thực tế cho thấy, ở những khu vực thuận lợi, học sinh có thể tiếp cận nhiều nguồn học liệu và lớp học bổ trợ. Trong khi đó, tại Chí Đám, việc học tập chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ nhà trường. Điều này đòi hỏi các nhà trường phải tận dụng tối đa thời gian, nâng cao hiệu quả từng tiết học, từng buổi ôn tập. Đồng thời, sự phối hợp của gia đình cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh trong giai đoạn ôn thi nước rút.

Có thể thấy, với sự chủ động của các nhà trường, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và ý thức học tập của học sinh, công tác ôn thi tại Chí Đám đang đi đúng hướng. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục tại địa phương.

Hồng Nhung