Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Ngày 31/3, tại phường Hòa Bình, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác trợ giúp pháp lý” với sự tham gia của hơn 60 đại biểu là lãnh đạo, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), chuyên viên đến từ Trung tâm TGPL nhà nước, Trung tâm tư vấn pháp luật các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Vĩnh Long và một số địa phương khác.

Trong những năm qua, công tác TGPL đã có bước phát triển tích cực, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền tiếp cận công lý của người nghèo và các nhóm yếu thế trong xã hội. Hệ thống tổ chức thực hiện TGPL từng bước được củng cố; đội ngũ thực hiện TGPL không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; chất lượng vụ việc TGPL ngày càng được chú trọng, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy công tác TGPL vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhu cầu TGPL ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao, trong khi điều kiện nguồn lực ở một số địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong một số trường hợp chưa thực sự chặt chẽ; việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, liên tục.

Đại biểu chia sẻ ý kiến tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai TGPL tại cơ quan, địa phương; đồng thời thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc để cùng thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác TGPL trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, các ý kiến tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đinh Thắng


