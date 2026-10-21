Chính sách dân tộc - động lực phát triển ở Sơn Lương

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước, xã Sơn Lương đang tập trung triển khai các chính sách dân tộc gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Từ chăm lo người có công, hỗ trợ các đối tượng yếu thế đến mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, hỗ trợ việc làm và sinh kế, các chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, học sinh trên địa bàn xã Sơn Lương được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80,7%, việc thực hiện chính sách dân tộc không chỉ bảo đảm các chế độ an sinh xã hội mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên. Xã xác định việc triển khai chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, đồng thời gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế bền vững”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sơn Lương chú trọng tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả chế độ được thực hiện theo quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, củng cố niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, xã thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân; chi trả trợ cấp thường xuyên cho 150 người có công, với kinh phí trên 488 triệu đồng/tháng; thực hiện các chế độ ưu đãi khác với tổng kinh phí trên 315 triệu đồng và trao 1.538 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trị giá trên 586 triệu đồng. Cùng với đó, xã chi trả trợ cấp hằng tháng cho 1.372 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 896 triệu đồng/tháng; giải quyết 330 hồ sơ liên quan đến trợ cấp xã hội và 199 hồ sơ xác định, xác định lại mức độ khuyết tật. Đối với 1 trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địa phương đã hỗ trợ đột xuất 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Những chính sách thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo các nhóm yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Sơn Lương đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao 810 suất quà, tổng trị giá hơn 652 triệu đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái được phát huy, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh chính sách trợ cấp, địa phương chú trọng bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 98%; xã đã rà soát, gia hạn và cấp mới 18.726 thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh, giúp người dân chủ động hơn trước những rủi ro về sức khỏe và thu nhập. Đối với lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề, xã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị liên quan, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Địa phương quan tâm rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho các hộ khó khăn, nhất là những hộ có nguy cơ tái nghèo. Đây là hướng đi cần thiết nhằm gắn hỗ trợ trước mắt với tạo cơ hội phát triển lâu dài, giúp người dân phát huy nội lực, từng bước nâng cao khả năng tự chủ và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chính sách tại địa phương vẫn còn một số khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện kết quả chưa như mong muốn; một số người dân còn thiếu hồ sơ, giấy tờ khi tiếp cận chính sách; nhu cầu hỗ trợ các đối tượng yếu thế còn lớn, trong khi nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng đầy đủ...

Thời gian tới, Sơn Lương tiếp tục rà soát, cập nhật đối tượng, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, địa phương huy động các nguồn lực xã hội chăm lo gia đình khó khăn, quan tâm hỗ trợ việc làm, sinh kế và nhà ở, gắn thực hiện chính sách với nhu cầu thực tế của Nhân dân. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.

Anh Thơ