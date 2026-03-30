Chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao xã Cẩm Khê

Ngày 30/3, UBND xã Cẩm Khê tổ chức họp báo thông tin áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công đối với 10 hộ dân đang sử dụng đất và công trình, tài sản trên đất tại khu Đồng Tâm, xã Cẩm Khê do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao xã Cẩm Khê.
Quang cảnh buổi họp báo.
Dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao xã Cẩm Khê có quy mô 20,57ha do Công ty TNHH Tuấn Huy làm chủ đầu tư, hiện nay đã GPMB được 19,74ha. Phần đất chuẩn bị cưỡng chế thu hồi là 0,85ha, gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm của 10 hộ dân khu Đồng Tâm.
Tháng 1/2026, các hộ dân đã làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị giải quyết. Tại buổi tiếp công dân ngày 10/1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp phối hợp với UBND xã Cẩm Khê kiểm tra thực địa, rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, đề xuất hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Ngày 9/2/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản trả lời đơn của các hộ dân nhưng các hộ vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng. Ngày 15/12/2025 và 16/3/2026, UBND xã Cẩm Khê đã ra các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ dân đang sử dụng đất và công trình, tài sản trên đất tại khu Đồng Tâm do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện công tác GPMB dự án.
Thời gian thực hiện cưỡng chế bắt buộc sẽ được tiến hành vào 7h30' ngày 3/4/2026.
Gia Thái - Lưu Trường
