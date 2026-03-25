Chung tay xây dựng “niềm tin số” trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại. Không chỉ là công cụ kết nối cộng đồng, đây còn là kênh lan tỏa thông tin nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan công an luôn đồng hành cùng người dân trong việc ngăn chặn, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Không thể phủ nhận mạng xã hội là thành tựu nổi bật của công nghệ số, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và chia sẻ thông tin chưa từng có. Thế nhưng, chính tính mở và khả năng lan truyền mạnh mẽ của nền tảng này lại bị một số đối tượng lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phát tán tin giả, gây hoang mang dư luận và làm suy giảm niềm tin trong xã hội.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm làm sạch không gian mạng. Cụ thể, đã đấu tranh, vô hiệu hóa 442 bài viết liên quan đến an ninh trật tự; làm việc với hơn 500 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xấu độc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp với tổng số tiền 202 triệu đồng; đồng thời vô hiệu hóa 3 hội nhóm kín có hoạt động vi phạm pháp luật.

Bên cạnh công tác xử lý, các giải pháp phòng ngừa cũng được đặc biệt chú trọng. Lực lượng an ninh mạng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tăng cường bảo mật hệ thống thông tin, kiểm soát hoạt động của các hội, nhóm trên mạng xã hội. Việc rà soát, theo dõi các nhóm có đông thành viên và sức ảnh hưởng lớn được tiến hành thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các nội dung vi phạm.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc Công an tỉnh ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ”. Đây là mô hình tập hợp các cá nhân có ảnh hưởng và quản trị viên các hội, nhóm trên mạng xã hội, cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch. Với phương châm hoạt động linh hoạt, lấy lan tỏa giá trị tích cực làm trọng tâm, mỗi thành viên không chỉ là người sử dụng mạng xã hội mà còn đóng vai trò định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng trên không gian số.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao nhấn mạnh, câu lạc bộ sẽ trở thành “mái nhà chung” - nơi kết nối các cá nhân vì mục tiêu xây dựng môi trường mạng lành mạnh, nơi mỗi tiếng nói đều hướng tới những giá trị tích cực, góp phần hình thành thế hệ chủ động kiến tạo và dẫn dắt niềm tin số.

Trong thời gian tới, lực lượng an ninh mạng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bảo đảm không bị động trước các tình huống phát sinh.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng khẳng định, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống... đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ, mức xử phạt vi phạm hành chính có thể từ 10-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng quy định rõ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại còn phải bồi thường theo quy định.

Có thể thấy, xây dựng “niềm tin số” không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức, chủ động sàng lọc, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho các nội dung sai lệch. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để được xử lý. Từ đó, tạo nền tảng để xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Lê Minh