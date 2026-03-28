Công an hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, việc tích hợp thông tin an sinh xã hội lên nền tảng số không chỉ giúp người dân thuận tiện trong giao dịch, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tại Phú Thọ, công tác hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội đang được các cấp, ngành triển khai tích cực với nhiều giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn.

Chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Những ngày này, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Tại xã Lạc Thuỷ, Công an xã đã chủ động rà soát, nắm chắc địa bàn, tham mưu UBND xã thành lập các tổ công tác, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể để cùng triển khai thực hiện.

Các tổ công tác đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời gian ngoài giờ hành chính để xuống cơ sở, trực tiếp đến từng xóm, từng hộ dân tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội, sổ sức khỏe điện tử.

Nhiều người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được cán bộ “cầm tay chỉ việc”, từ việc cài đặt ứng dụng, xác thực thông tin đến tích hợp các dữ liệu như BHYT, BHXH.

Công an xã Lạc Thuỷ hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Như Thắng, thôn Tân Tiến chia sẻ: “Trước đây đi khám bệnh phải mang nhiều giấy tờ, giờ chỉ cần điện thoại là có thể tra cứu, rất tiện lợi. Được cán bộ hướng dẫn tận tình nên chúng tôi yên tâm hơn khi sử dụng”.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân - Phó trưởng Công an xã Lạc Thuỷ cho biết: Xã được giao chỉ tiêu tích hợp 15.207 tài khoản an sinh xã hội trên VneID. Với cách làm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hướng dẫn từng người”, lực lượng Công an kiên trì hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc tích hợp thông tin cá nhân trên nền tảng số. Đến 27/3, Công an xã đã thực hiện tích hợp được 7.496 tài khoản đạt trên 49%, xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Xã miền núi Tân Mai có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm; một số hộ dân sinh sống, sản xuất tại nương rẫy, khu vực ven sông, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin và sử dụng các ứng dụng số.

Không quản ngại điều kiện địa hình khó khăn, các tổ công tác đã tranh thủ cả ngày nghỉ, buổi tối để tiếp cận các hộ dân sinh sống rải rác, ở xa trung tâm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải vượt quãng đường dài, băng rừng, lội suối để đến tận nơi hướng dẫn người dân. Hình ảnh lực lượng Công an xã tận tình hỗ trợ bà con cài đặt, tích hợp dữ liệu ngay tại nhà, tại khu vực sản xuất đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong Nhân dân.

Công an xã Tân Mai xuống cơ sở hô trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình triển khai tại Phú Thọ vẫn gặp không ít khó khăn. Ở một số địa bàn miền núi, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế; việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các ngành đôi lúc chưa kịp thời.

Đáng chú ý, tỷ lệ tích hợp một số dịch vụ như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội tại cơ sở vẫn còn thấp, có nơi chỉ đạt dưới 30%. Trước thực tế đó, công an các địa phương đã linh hoạt tổ chức các đợt cao điểm, tranh thủ buổi tối xuống từng khu dân cư để hỗ trợ người dân, nhất là trong thời điểm nông nhàn.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: Qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt cộng đồng... nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo thống kê, đến ngày 27/3, toàn tỉnh đã kích hoạt trên 2,3 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó tỷ lệ tích hợp thông tin an sinh xã hội trên 780 nghìn tài khoản.

Công an xã Tân Pheo hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản VNeID.

Thực tế cho thấy, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua nền tảng VNeID, người dân có thể tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục, nhận hỗ trợ nhanh chóng mà không cần mang theo nhiều giấy tờ, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch trong giải quyết chế độ, chính sách.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số, do đó lực lượng công an sẽ tiếp tục bám cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để mỗi người dân có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số; đồng thời tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, phối hợp chặt chẽ với các ngành như y tế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng... nhằm bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, an toàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp, ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội tại Phú Thọ đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đinh Thắng