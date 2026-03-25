Công an Phú Thọ phá chuyên án lớn, bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp

Sáng 25/3, Công an tỉnh thông tin về việc triệt phá một chuyên án lớn liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), triệu tập và bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, xử lý vụ án

Theo đó, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Bùi Quang Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động... đồng loạt triển khai phá chuyên án đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Công Sinh, SN 1960, thường trú tại TDP Thanh Lộc, phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của nhiều cá nhân, doanh nghiệp; đồng thời bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hạnh, SN 1982, thường trú tại TDP 5, phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Trong số này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng cầm đầu, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp như: Lý Văn Hai (SN 1975), Nguyễn Văn Thức (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Lý Công Sinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc), Nguyễn Thị Điệp (SN 1986), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Bùi Thị Sang (SN 1982), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982), Đàm Duy Khanh (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (SN 1984), Bùi Thị Thì (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy). Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hình ảnh khu vực khám xét.

Cùng với đó, cơ quan Công an đã triệu tập 26 đối tượng liên quan tại các địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Qua khám xét tại 28 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, 1 gói thuốc súng, 1 gói đạn viên cùng nhiều vật chứng khác.

Nhiều vũ khí bị thu giữ.

Theo Công an tỉnh, việc triệt phá chuyên án nằm trong chủ trương tăng cường làm sạch địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp. Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân hoặc có liên quan chủ động cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét tại Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.

Huy Thắng