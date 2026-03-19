Công an xã Lạc Sơn hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, ngày 18/3, Công an xã đã hoàn tất thủ tục bàn giao hơn 23 triệu đồng cho người dân ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 14/3, tài khoản của anh Bùi Văn Thông (sinh năm 1988, trú tại phố Lốc Mới, xã Lạc Sơn) bất ngờ nhận được số tiền 23.047.000 đồng từ một tài khoản lạ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Bùi Văn Thông đã đến Công an xã Lạc Sơn trình báo và đề nghị hỗ trợ trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Sơn nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là anh Trịnh Văn Thành (sinh năm 1979, trú tại thôn Luồng, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh). Lực lượng công an xã đã liên hệ được với anh Thành để làm rõ việc chuyển khoản nhầm.

Quá trình làm việc, anh Trịnh Văn Thành cho biết, trong quá trình giao dịch cá nhân đã sơ suất chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Bùi Văn Thông. Nhận lại số tiền, anh Trịnh Văn Thành bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước hành động đẹp của anh Bùi Văn Thông cũng như sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Lạc Sơn.

Công an xã Lạc Sơn hỗ trợ anh Trịnh Văn Thành nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Hành động trả lại tiền của anh Bùi Văn Thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Qua sự việc, Công an xã Lạc Sơn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Đinh Thắng