Công thức luộc trứng lòng đào thơm ngon tốt cho sức khỏe nhất

Để có một quả trứng lòng đào vừa thơm ngon vừa đảm bảo an toàn, ngoài kinh nghiệm thì thời gian luộc chính là chìa khóa. Vậy bí quyết luộc trứng lòng đào thơm ngon chuẩn vị là gì?

1. Lý do trứng lòng đào khiến nhiều người "mê mẩn"

Hấp dẫn và thơm ngậy là lý do chính khiến nhiều người “mê mẩn” trứng lòng đào.

Khi cắt quả trứng ra, phần lòng đỏ sánh mịn, dẻo quánh tuôn chảy tạo nên một hiệu ứng thị giác hấp dẫn. Khi ăn, độ ngậy của lòng đỏ giữ được độ béo nguyên bản, không bị khô bở hay có mùi vôi như khi luộc chín kỹ.

Trứng luộc chín kỹ thường có lớp màng xám bao quanh lòng đỏ và vị hơi chát nhẹ, ăn khó nuốt hơn.

Không chỉ thơm ngon, trứng lòng đào còn dùng để trang trí các món ăn. Phần lòng đỏ giống như một loại nước sốt tự nhiên làm tăng độ ẩm và độ đậm đà khi ăn kèm với mì, bánh mì hoặc cơm nóng.

Tuy nhiên, để luộc được quả trứng lòng đào ngon và đẹp mắt cần dựa vào kinh nghiệm và công thức tính thời gian phù hợp.

2. Công thức luộc trứng lòng đào thơm ngon chuẩn vị

Chuẩn bị: Cho nước và trứng vào nồi sao cho ngập trứng khoảng 2 - 3cm. Đun lửa vừa đến khi nước sôi đều thì hạ lửa nhỏ xuống để nước không sôi quá mạnh (tránh làm nứt vỡ vỏ trứng).

Canh giờ: Có 2 cách, tính từ lúc đặt nồi lên bếp bắt đầu luộc và tính từ lúc nước bắt đầu sôi. Nhưng thường từ lúc bắt đầu sôi nước là dễ nhất vì còn phụ thuộc vào lượng nước và trứng khi luộc. Tùy theo khẩu vị của từng người có thể canh mốc thời gian luộc trứng như sau:

Đối với trứng gà cỡ trung bình

5 phút: Lòng trắng vừa đông mềm, lòng đỏ còn lỏng hoàn toàn.

6 phút: Lòng trắng chín định hình, lòng đỏ bắt đầu chín có độ dẻo và chảy.

7 phút: Lòng trắng chắc, lòng đỏ bắt đầu đông ở phần rìa nhưng trung tâm vẫn còn độ ẩm và dẻo. Phù hợp cho những ai thích lòng đào nhưng không muốn quá chảy.

Đối với trứng gà cỡ nhỏ (như trứng gà ri)

Cách tính các mốc thời gian nên ít hơn 01 phút. Ví dụ: chỉ cần 4 phút là lòng đỏ đã lỏng, 5 phút là chảy dẻo).

3. Mẹo nhỏ để trứng luộc ngon và đẹp mắt

Thêm chút muối hoặc giấm: Khi nước sôi, hãy thêm một chút muối hoặc vài giọt giấm vào nồi. Việc này giúp lòng trắng trứng dễ bóc vỏ hơn và nếu trứng có lỡ nứt, protein sẽ đông lại ngay lập tức mà không bị trào ra ngoài.

Khuấy nhẹ: Trong 1 - 2 phút đầu tiên, hãy dùng thìa khuấy nhẹ theo vòng tròn. Lực ly tâm sẽ giúp lòng đỏ nằm ngay chính giữa quả trứng, khi cắt ra trông sẽ đẹp mắt.

Ngâm nước lạnh ngay sau khi vớt trứng ra: Quá trình trứng chín vẫn tiếp diễn bên trong lớp vỏ nóng hổi sau khi vớt trứng ra. Nếu không ngâm ngay vào nước lạnh, sức nóng còn lại sẽ khiến lòng đỏ tiếp tục chín thêm làm mất đi trạng thái "lòng đào" mà bạn mong muốn.

Ngâm nước lạnh cũng làm phần protein bên trong co lại, tạo khoảng cách với lớp vỏ giúp bóc vỏ trứng dễ hơn.

Bữa sáng lành mạnh từ trứng lòng đào và rau củ.

4. Ăn trứng lòng đào thế nào để đảm bảo an toàn?

Ăn trứng lòng đào rất ngon miệng nhưng chúng ta cần chú ý phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn vì trứng sống có thể chứa vi khuẩn Salmonella. Loại vi khuẩn này được tìm thấy nhiều trên vỏ trứng và cả bên trong trứng. Nếu ăn trứng sống hoặc chế biến không đúng cách rất dễ bị ngộ độc.

Để phòng ngừa ngộ độc, nên chọn trứng có nguồn gốc an toàn đã được kiểm định, tốt nhất loại trứng đã được tiệt trùng. Vỏ trứng sạch và nguyên vẹn.

Tuyệt đối không ăn lòng đào những quả trứng có vết nứt, dù là vết nứt li ti hoặc vỏ bị dính bẩn (phân gà, bùn đất). Rửa sạch vỏ trước khi luộc.

Thời gian luộc tối thiểu: Để diệt khuẩn cơ bản, lòng trắng cần phải chín hoàn toàn. Nên luộc ít nhất 6 phút (tính từ lúc nước sôi) để lòng trắng chín hẳn, lòng đỏ chín vừa có độ dẻo.

Ăn ngay sau khi chế biến: Trứng lòng đào nên được ăn ngay khi vừa luộc xong, không nên để lâu vi khuẩn dễ sinh sôi.