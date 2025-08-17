Công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Chỉ còn ít ngày nữa, công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc hồ chứa nước Cánh Tạng của tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/2025). Trên công trường, nhịp độ thi công đang đang ở giai đoạn hối hả. Từ sáng sớm, tiếng máy xúc, máy lu, tiếng xe chở vật liệu vang vọng khắp bờ đập. Hàng chục công nhân chia ca, tất bật hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng.