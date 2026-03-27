Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 hỗ trợ tiền xăng xe cho người lao động

{title}
{publish}
{head}
Trước diễn biến giá xăng dầu tăng nhanh trong thời gian gần đây, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty.
Cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 nhận tiền hỗ trợ của công ty.
Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định hỗ trợ bằng tiền mặt cho toàn bộ người lao động với mức 200.000 đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 360 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ của doanh nghiệp. Chính sách này áp dụng cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Công ty, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với người lao động trong bối cảnh giá cả nhiên liệu biến động mạnh.
Đại diện lãnh đạo Công ty cho biết, mức hỗ trợ không lớn, song đây là nguồn động viên kịp thời, góp phần giúp người lao động giảm bớt áp lực chi phí đi lại, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Việc chủ động triển khai các chính sách chăm lo đời sống người lao động của Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 không chỉ góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn.
Lệ Oanh
