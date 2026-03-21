Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 21/3, Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) triển khai hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VDB; các thành viên HĐQT VCB; lãnh đạo các chi nhánh trong cụm.

Đồng chí Chủ tịch HĐQT VDB Lê Văn Hoan phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Cụm thi đua số 1 VDB hiện có 7 thành viên, gồm các chi nhánh: Khu vực Điện Biên - Lai Châu; Khu vực Bắc Đông Bắc; Thái Nguyên; Lào Cai; Sơn La; Phú Thọ; Tuyên Quang. Năm 2025, các đơn vị trong cụm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tạo động lực thúc đẩy hoạt động chuyên môn. Các phong trào được tổ chức bài bản, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và xây dựng hình ảnh VDB.

Kết quả năm 2025, tổng số giải ngân vốn tín dụng đầu tư, vốn nước ngoài đạt gần 1.100 tỷ đồng; tổng số thu nợ gốc, lãi, phí tín dụng đầu tư và ODA trong toàn cụm đạt 99,92% kế hoạch được giao; nhiều chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và giữ vững kỷ cương nội bộ tiếp tục được chú trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bước sang năm 2026, Cụm thi đua số 1 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; bám sát định hướng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và chỉ đạo điều hành của VDB để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp.

Trọng tâm là đẩy mạnh cho vay mới tín dụng đầu tư theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Cụm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó giải ngân đạt 2.377 tỷ đồng; thu nợ (vốn tín dụng đầu tư và ODA) đạt 3.424,7 tỷ đồng, chiếm 14,2% toàn hệ thống; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Các Chi nhánh trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2026.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đơn vị cũng đã tập trung thảo luận, thể hiện quyết tâm trong năm 2026 sẽ cùng VDB kiên quyết xây dựng lại quy trình quản trị để giảm thiểu rủi ro; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu, vận hành phền mềm quản trị văn phòng điện tử, đưa mọi hoạt động của các chi nhanh hoạt động theo mô hình quản trị mới; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Các đơn vị trong Cụm và lãnh đạo VCB thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã thống nhất tôn vinh đơn vị Nhất, Nhì, Ba trong cụm đối với VDB Chi nhánh Sơn La, VDB Chi nhánh Tuyên Quang và VDB Chi nhánh khu vực Điện Biên - Lai Châu; đề xuất đơn vị cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2026 đối với VDB Chi nhánh Thái Nguyên và VDB Chi nhánh khu vực Điện Biên - Lai Châu.

Trước đó, Cụm thi đua số 1 VDB đã tổ chức hội thao kỷ niệm 20 năm thành lập VDB, thu hút hơn 120 vận động viên tham gia. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn hệ thống, qua đó tạo động lực để cán bộ, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Đinh Vũ