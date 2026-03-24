Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao 24/3

Cùng hành động để chấm dứt bệnh Lao

Những năm qua, công tác phòng, chống bệnh Lao đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiểm soát hiệu quả một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có gánh nặng bệnh Lao cao trên thế giới, vì vậy, việc triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm tiến tới chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030 là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bệnh viện Phổi tỉnh không chỉ có đội ngũ chuyên môn cao, mà còn đầu tư thiết bị hiện đại, giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác bệnh Lao.

Bệnh Lao không chỉ là vấn đề y tế mà còn tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 184.000 ca mắc mới cùng hàng nghìn ca tử vong, gây tổn thất về nguồn nhân lực, chi phí điều trị và gánh nặng cho gia đình người bệnh. Do đó, kiểm soát và tiến tới thanh toán bệnh Lao không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch phòng, chống Lao giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch phù hợp với thực tiễn, đồng thời giao Bệnh viện Phổi tỉnh làm đầu mối triển khai các hoạt động chuyên môn.

Mạng lưới phòng, chống Lao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, duy trì hiệu quả. 100% trạm y tế xã tham gia phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân Lao. Công tác phát hiện bệnh được triển khai thường xuyên tại cơ sở y tế và cộng đồng thông qua nhiều hình thức như: Sàng lọc bằng X-quang, xét nghiệm GeneXpert, điều tra dịch tễ tại khu dân cư, trại giam và khu công nghiệp. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh phát hiện trên 1.000 ca bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 40% người dân chưa được khám sàng lọc, cho thấy nguy cơ bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh luôn duy trì trên 90%, vượt mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới. Công tác quản lý bệnh nhân lao kháng thuốc, lao/HIV và lao trẻ em được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế lây lan. Hoạt động xét nghiệm được tăng cường với hàng nghìn mẫu đờm và xét nghiệm GeneXpert mỗi năm, giúp phát hiện sớm và chính xác, kể cả các trường hợp Lao kháng thuốc. Công tác cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Một điểm sáng nữa là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và khu vực y tế tư nhân. Thông qua các chương trình truyền thông, hội thảo và mạng lưới tình nguyện viên, nhận thức của người dân về bệnh Lao được nâng cao rõ rệt. Nhiều cơ sở y tế ngoài công lập đã tham gia phát hiện, chuyển gửi và phối hợp quản lý bệnh nhân, góp phần mở rộng độ bao phủ dịch vụ. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, Ngày Thế giới phòng, chống Lao (24/3) hằng năm trở thành dịp quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội. Đồng chí Lê Anh Hải - Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: “Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030, cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và giảm kỳ thị đối với người bệnh”.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ xác định mục tiêu trọng tâm là tăng cường phát hiện bệnh Lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là định hướng phù hợp với chủ trương chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống Lao năm 2026 “Phát hiện Lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân” tiếp tục nhấn mạnh vai trò then chốt của việc sàng lọc, phát hiện sớm. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả y tế dự phòng, quản lý sức khỏe toàn dân và phát hiện sớm bệnh tật.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân; mở rộng mạng lưới phát hiện bệnh tại cộng đồng; nâng cao năng lực cán bộ y tế; đẩy mạnh phối hợp công - tư; đảm bảo nguồn lực tài chính, thuốc điều trị; đồng thời tăng cường truyền thông nhằm giảm kỳ thị và khuyến khích người dân chủ động tham gia sàng lọc. Bệnh Lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và đồng hành cùng ngành y tế trong công tác phòng, chống bệnh. Chấm dứt bệnh Lao không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng hành của người dân, mục tiêu chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030 tại Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực.

Anh Thơ