Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng gần 200 đại biểu chính thức.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Phát triển - Chung tay vì người khuyết tật và trẻ mồ côi”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Qua đó, góp phần thiết thực giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống, học tập, lao động, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Dung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội đã trực tiếp vận động được gần 47 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 81.200 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi. Các cấp Hội triển khai nhiều chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 19.100 lượt người khuyết tật với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho gần 2.300 người với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng; khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng vận động cho 909 người với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây mới 102 nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà cho trên 50.000 lượt đối tượng yếu thế với tổng trị giá trên 21,3 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, các cấp Hội đã trao tặng 1.619 suất học bổng, 1.458 xe đạp, 5 laptop và 40 điện thoại thông minh cho các học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật; tổ chức 40 lớp dạy nghề cho 1.257 học viên, trong đó 70% có việc làm sau đào tạo.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phấn đấu mỗi năm trao tặng học bổng, dụng cụ học tập và các phương tiện học tập cho 1.000 học sinh khuyết tật, mồ côi trở lên; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc, máy trợ thính cho 2.000 người trở lên; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, cải thiện nhà ở và sinh kế cho 1.000 người trở lên...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam Trần Thị Dung trao Bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam Trần Thị Dung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu chính sách và có kỹ năng vận động xã hội; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội, xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành lâu dài. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác bảo trợ, đảm bảo các hoạt động nhân đạo được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ khóa I.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 37 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội.

Lê Hoàng