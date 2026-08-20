Đại hội đại biểu Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 20/8, Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng tặng lẵng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 195 ngày 26/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập, Hội có 550 hội viên và 2 đơn vị trực thuộc. Giai đoạn 2022-2026, Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt vai trò là nơi kết nối, tập hợp đoàn kết của những người làm xây dựng; làm tốt công tác tư vấn, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến vào các chính sách, đồ án quy hoạch, dự án lớn của tỉnh; định hình đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hệ thống các doanh nghiệp có năng lực thực chất trên thị trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ nâng tầm hơn nữa vai trò là cơ quan phản biện chiến lược, hiến kế cho tỉnh các giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc vừa hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa. Ý kiến phản biện của Hội phải là những bộ lọc khoa học vững chắc cho các quyết định của tỉnh.

Hội cũng cần tham gia mạnh mẽ vào phát triển lực lượng nhà thầu chất lượng; sát cánh cùng các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, chậm tiến độ; thiết kế, giám sát, thi công kém chất lượng. Đồng thời, xây dựng Hội Xây dựng Phú Thọ vững mạnh, kết nối chặt chẽ, thực sự là mái nhà chung bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nâng đỡ các tài năng trẻ và chăm lo cho hội viên.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí tin tưởng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ là một tập thể đoàn kết - trí tuệ - hành động, đưa Hội đạt được những thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Phí Văn Sen được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hoàng