Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong trường học

Trong trường học - nơi tập trung số lượng lớn học sinh, cơ sở vật chất đa dạng, nhiều thiết bị điện được sử dụng liên tục - nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy không thể dừng ở tuyên truyền. Từ việc rà soát hệ thống kỹ thuật, trang bị phương tiện tại chỗ đến nâng cao ý thức và kỹ năng cho giáo viên, học sinh, các giải pháp đang được triển khai theo hướng đồng bộ, nhằm đảm bảo an toàn trường học.

Chủ động kiểm soát

Tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì - một trong những đơn vị được đánh giá cao về công tác PCCC, các giải pháp được triển khai không dừng ở hình thức mà đi vào từng khâu cụ thể. Ngay từ đầu năm học, nhà trường ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, đồng thời tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện - yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 1 nghìn học sinh Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Việc bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Tết; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt... cho thấy cách tiếp cận có tính phòng ngừa từ sớm, từ xa. Song song với đó, hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa, máy bơm, đường ống dẫn nước được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Với quy mô hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh, cùng nhiều khối nhà học cao tầng, nhà đa năng, phòng chức năng..., bài toán đảm bảo an toàn tại trường không hề đơn giản. Tuy nhiên, bằng việc xây dựng phương án xử lý tình huống cụ thể, tổ chức diễn tập thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các nguy cơ đã được nhận diện và kiểm soát ngay trong quá trình vận hành.

Cô giáo Tạ Thị Tuyết Lan - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong năm học 2025-2026, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Quy định kiểm tra, ngắt các thiết bị điện trước khi rời lớp được thực hiện nghiêm túc, nhằm loại trừ những rủi ro từ những chi tiết nhỏ nhất”.

Điểm đáng chú ý là cách làm ở đây không chỉ dựa vào thiết bị, mà đặt trọng tâm vào con người - nơi quyết định trực tiếp đến hiệu quả của công tác phòng ngừa.

Lan tỏa từ nhận thức - biến kỹ năng thành thói quen

Nếu ở Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, công tác PCCC được siết chặt từ hệ thống vận hành, thì tại Trường THCS Nông Trang, trọng tâm lại được đặt vào việc “đào tạo nhận thức” cho một tập thể hơn 2.100 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nhà trường triển khai kế hoạch PCCC&CNCH theo hướng lấy phòng ngừa làm chính, gắn với phương châm “bốn tại chỗ”. Hệ thống cơ sở vật chất gồm các khối phòng học cao tầng, khu nhà để xe riêng biệt, các lối thoát hiểm... đều được rà soát, vận hành đúng quy định. Các phương tiện như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, thoát hiểm được duy trì hoạt động ổn định.

Một tình huống ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy và CNCH tại Trường THCS Nông Trang.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lan - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh:“Chúng tôi xác định rõ, PCCC không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng được triển khai thường xuyên, liên tục”.

Điểm khác biệt là kiến thức PCCC không chỉ dừng ở các buổi tập huấn, mà được tích hợp vào bài giảng, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm. Học sinh được hướng dẫn cụ thể từ những tình huống quen thuộc như sử dụng điện trong lớp học, sạc pin điện thoại, đến kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra.

Cùng với đó, các nhà trường tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức các buổi thực hành, giúp học sinh trực tiếp tiếp cận thiết bị, xử lý tình huống giả định. Khi kỹ năng được rèn luyện qua trải nghiệm, tâm lý hoang mang, lúng túng trước nguy cơ cháy nổ dần được thay thế bằng phản xạ chủ động.

Không còn là những quy định mang tính nhắc nhở, công tác PCCC trong trường học đang được chuyển hóa thành một hệ thống hành động cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Từ việc kiểm soát thiết bị, hoàn thiện phương án ứng phó, đến việc hình thành thói quen an toàn trong học sinh - mỗi khâu đều góp phần giảm thiểu rủi ro ngay từ gốc. Và khi những kiến thức ấy theo chân học sinh rời khỏi cổng trường, lan vào từng gia đình, từng khu dân cư, thì PCCC không chỉ dừng lại ở phạm vi trường học, mà trở thành một phần của văn hóa an toàn trong cộng đồng.

Hương Giang