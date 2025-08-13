Đàm phán ngừng bắn tại Gaza được nối lại

Các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza đã được nối lại, trong bối cảnh Israel có kế hoạch mở rộng quân sự tại thành phố Gaza và đã liên tục tấn công trong những ngày qua, cũng như tình hình nhân đạo tại Gaza đã trở nên hết sức thảm khốc, với nạn đói lan tràn tại dải đất này.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hôm qua (12/8) đã thông báo về việc nước này đang nỗ lực cùng với các bên trung gian hòa giải khác là Qatar và Mỹ, để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tại Gaza kéo dài 60 ngày, như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas.

Ông Badr Abdelatty cũng cho biết, lệnh ngừng bắn bao gồm việc thả một số con tin và một số người Palestine bị giam giữ, cùng với đó là cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế cho Gaza mà không có hạn chế và không có điều kiện.

Một khu vực tại thành phố Gaza bị phá hủy. Nguồn: Reuters

Trong khi đó, nguồn tin từ Palestine cho biết, một phái đoàn cấp cao của Hamas, do Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã tới Ai Cập, dự kiến có cuộc gặp vào hôm nay (13/8) với các quan chức Ai Cập về lệnh ngừng bắn.

Vòng đàm phán gần đây nhất tại Qatar đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tháng 7 vừa qua, khi Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau về việc thiếu tiến triển trong đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin trong 60 ngày.

Israel đã tiếp tục tấn công vào thành phố trong những ngày qua. Các cuộc không kích của Israel tại khu vực này trong hôm qua, đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Chính phủ Israel hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng ở phía Bắc Gaza trong tháng qua và phá hủy thêm nhiều đường hầm của Hamas.

Theo cơ quan y tế Gaza, 5 người, trong đó có 2 trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng ở Gaza trong 24 giờ qua. Những ca tử vong mới này đã nâng tổng số người chết vì cùng nguyên nhân lên 227, bao gồm 103 trẻ em, kể từ khi xung đột nổ ra tại Gaza.

Nguồn vov.vn