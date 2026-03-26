Đánh thức tinh thần khởi nghiệp từ khát vọng của tuổi trẻ Đất Tổ

Trong hai năm gần đây, nhất là từ khi sáp nhập tỉnh, số lượng đoàn viên, thanh niên tăng lên đã hình thành nguồn lực to lớn từ đội ngũ thanh niên có sức trẻ, tri thức và quyết tâm khởi nghiệp. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp bộ Đoàn, cùng các chương trình, hành động cụ thể, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Phú Thọ đã được kích hoạt mạnh mẽ và ngày càng rõ nét với nhiều chuyển biến tích cực. Thanh niên không chỉ quan tâm đến việc lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình mà còn mạnh dạn tìm kiếm các mô hình sản xuất kinh doanh mới, từng bước tiếp cận tư duy khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ.

Qua thực tiễn triển khai các hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở cho thấy, sức trẻ và sự sáng tạo của thanh niên Phú Thọ đang phát huy tốt các lợi thế sẵn có của địa phương trong xây dựng các mô hình kinh tế. Nhiều bạn trẻ lựa chọn khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp đặc trưng, phát triển sản phẩm OCOP, chế biến nông sản, thương mại dịch vụ và du lịch cộng đồng. Đây là những lĩnh vực vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vừa có tiềm năng phát triển bền vững khi được tổ chức sản xuất bài bản, gắn với thị trường. Hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều mô hình thanh niên đã bắt đầu tiếp cận các nền tảng số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Điều này cho thấy tư duy khởi nghiệp của thanh niên đang dần chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm.

Phiên livestream “Tuổi trẻ Phú Thọ chắp cánh nông sản bay xa” được thực hiện trên 2 nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok... là hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại địa phương, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn gặp khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm và kết nối. Trước thực tế đó, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã triển khai nhiều kế hoạch, cơ chế hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Các cấp bộ Đoàn tập trung hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và nguồn lực thông qua các hoạt động như cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, chương trình “Hành trình khởi nghiệp”, “Cà phê khởi nghiệp”... Qua đó giúp thanh niên giao lưu, học hỏi, định hướng phát triển. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, Quỹ quốc gia về việc làm.

Thông qua những hoạt động này, tổ chức Đoàn từng bước phát huy vai trò cầu nối, giúp nhiều ý tưởng của thanh niên trở thành mô hình kinh tế cụ thể, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Tiêu biểu có thể kể đến một số mô hình hiệu quả trong tiêu thụ sản phẩm như các hoạt động hỗ trợ quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, mô hình “Cửa hàng nông sản thanh niên” tại một số địa phương giúp giới thiệu đặc sản vùng miền, hay các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên sản xuất và tiêu thụ chè, bưởi, rau an toàn... Những mô hình này không chỉ tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm mà còn góp phần nâng cao thu nhập, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế địa phương.

Là địa phương có thế mạnh về nông sản và du lịch sau sáp nhập, với nhiều cơ hội và tiềm năng để đoàn viên, thanh niên phát huy khát vọng khởi nghiệp, việc gắn khởi nghiệp với các sản phẩm đặc trưng và chương trình OCOP được xác định là hướng đi phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh Đoàn triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế thanh niên. Để cụ thể hóa định hướng này, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực OCOP và kinh tế thanh niên, chú trọng xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về vùng nguyên liệu, sản phẩm, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời giúp thanh niên tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác để phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Song song với đó, tổ chức Đoàn tăng cường hỗ trợ thanh niên ứng dụng các nền tảng số và thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; kết nối các mô hình kinh tế thanh niên với các kênh bán hàng trực tuyến, từng bước hình thành mạng lưới tiêu thụ sản phẩm OCOP trên môi trường số.

Một số mô hình tiêu biểu có thể kể đến như phiên livestream “Tuổi trẻ Phú Thọ chắp cánh nông sản bay xa” được thực hiện trên 2 nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok, gồm chuỗi hoạt động giới thiệu sản phẩm, tặng quà và tương tác cùng khán giả theo dõi với các mặt hàng nông sản, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP như: Thịt chua, chè, gà ủ muối... Chương trình đã thu hút hơn 800 lượt chia sẻ, hơn 200.000 lượt xem với gần 9.000 bình luận, nhận xét tích cực về các sản phẩm. Hay “Phiên chợ điện tử” của thanh niên xã Nật Sơn do 20 đoàn viên thanh niên trong xã đảm nhận, đã nhận hàng trăm lượt bình luận, đặt hàng và thu hút hơn 34.000 lượt xem, đưa sản phẩm nhãn Sơn Thủy đến gần hơn với người tiêu dùng khắp mọi miền.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cho thấy thanh niên khởi nghiệp tại địa phương vẫn đối diện với không ít khó khăn. Trong đó là sự hạn chế về nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị và cách tiếp cận thị trường. Đối với nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn hoặc miền núi, các vùng khó khăn, việc tiếp cận thông tin thị trường, khoa học công nghệ và các mô hình sản xuất hiệu quả còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, các nguồn vốn vay ưu đãi hiện nay chủ yếu phù hợp với các mô hình sản xuất nhỏ, nên việc phát triển các dự án khởi nghiệp có quy mô lớn còn chưa nhiều. Ngoài ra, một số bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp vẫn lúng túng trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Điều này khiến nhiều mô hình gặp khó khăn trong quá trình duy trì và mở rộng hoạt động.

Do vậy, thanh niên cần quan tâm và nhận thức sâu sắc hơn việc khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn, mà từ việc mỗi bạn trẻ tư duy, đổi mới cách thức thực hiện, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn. Trong giai đoạn phát triển mới, với những vận hội mới của tỉnh nhà và đất nước, hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào tuổi trẻ khi nhiều ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên hôm nay sẽ trở thành những mô hình kinh tế góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn