DBFOOD hạt vàng dinh dưỡng

Mọi hành trình đều bắt đầu từ một khát vọng. Với Công ty cổ phần thực phẩm DBFOOD, đó là khát vọng mang đến những sản phẩm dinh dưỡng xanh, khoa học và khác biệt. Sự ra đời của DBFOOD đã hiện thực hóa giấc mơ đưa nông sản quê hương vượt qua những rào cản kỹ thuật khắt khe để đặt chân vào phân khúc thị trường cao cấp, góp phần kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững cho cộng đồng.

Các sản phẩm DBFOOD được kết hợp giữa công nghệ sản xuất gạo lứt hữu cơ độc quyền và công nghệ tách chiết nano.

Chia sẻ về hành trình xây dựng sản phẩm bột sữa gạo lứt mang thương hiệu DBFOOD, chị Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm DBFOOD (phường Xuân Hòa) cho biết: “Hành trình ấy khởi nguồn từ một nốt lặng đầy đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Đó là cuộc chiến giành giật sự sống cho người mẹ chồng thân yêu của tôi - bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Những ngày tháng đồng hành cùng mẹ qua các đợt hóa trị nghiệt ngã, nhìn cơ thể bà bị bào mòn bởi bệnh tật, tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị của một nguồn dinh dưỡng lành mạnh. Chính từ căn bếp nhỏ, bằng sự kết hợp giữa gạo lứt hữu cơ và các loại hạt ngũ cốc truyền thống, tôi đã chắt lọc những gì tinh túy nhất để nuôi dưỡng hy vọng cho mẹ. Sự hồi phục kỳ diệu của mẹ và sự tin tưởng của những bệnh nhân cùng cảnh ngộ đã gieo vào lòng tôi một câu hỏi lớn. Tại sao mình không mang công thức này đến với cộng đồng? Tại sao không biến những hạt gạo, những dược liệu quý của địa phương thành một dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp? Đấy chính là động lực thôi thúc tôi khởi nghiệp thực hiện ý tưởng nâng tầm giá trị nông sản Việt thông qua tư duy đổi mới sáng tạo và công nghệ hiện đại”.

Cụ thể hóa ý tưởng, năm 2019, chị Hoàng Thị Thùy Linh và các cộng sự đã thành lập Công ty cổ phần thực phẩm DBFOOD. Để tạo ra các dòng sản phẩm bột sữa gạo lứt có hàm lượng dinh dưỡng cao, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư và tiểu đường, DBFOOD đã phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp và các chuyên gia dinh dưỡng đến từ Pháp... tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ tách dầu và kết hợp các loại hạt. Công nghệ này chính là “chìa khóa” giúp sản phẩm bảo quản hoàn toàn tự nhiên, không chất phụ gia mà vẫn giữ trọn vẹn hàm lượng dưỡng chất tinh túy. Sự kết hợp tinh tế giữa gạo lứt hữu cơ với các dược liệu quý như trà hoa vàng, tảo xoắn, curcumin... giúp tạo nên một dòng sản phẩm khác biệt, mang giá trị dinh dưỡng vượt trội cho người tiêu dùng.

Hiện, Công ty đang cung cấp cho thị trường 3 dòng sản phẩm chính, trong đó nổi bật là dòng bột dinh dưỡng gạo lứt dùng cho mọi lứa tuổi với độ thanh khiết tuyệt đối. Đặc biệt hơn cả là dòng bột dinh dưỡng gạo lứt ứng dụng công nghệ nano để tách chiết các hợp chất dược liệu quý như curcumin, trà hoa vàng, tinh bột kháng chuối xanh và tảo xoắn. Việc ứng dụng công nghệ nano không chỉ giúp bảo tồn hoạt chất mà còn nâng cao khả năng hấp thụ vào cơ thể gấp nhiều lần so với các phương pháp thông thường, giúp người dùng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của sức khỏe sau thời gian ngắn sử dụng. Bên cạnh đó, dòng trà gạo lứt hữu cơ phối hợp cùng hoa bách hợp và lá chùm ngây cũng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng. Những sản phẩm của DBFOOD đã chinh phục được những khách hàng khó tính bởi hàm lượng dinh dưỡng cao và tính ứng dụng đa dạng trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Minh chứng cho chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng chính là những thành tích mà DBFOOD gặt hái được trong thời gian qua: Chứng nhận OCOP 4 sao; Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam (năm 2022); Giải Đặc biệt chung kết Toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” (năm 2023) và danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” (năm 2023)...

Sau 6 năm phát triển, DBFOOD đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một xưởng sản xuất sơ khai, hiện nay DBFOOD đã đưa vào vận hành nhà máy rộng hơn 850m2 đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và ISO 9001:2015. Theo đó, doanh thu, lợi nhuận của DBFOOD cũng tăng mạnh qua các năm. Nếu như năm 2023 doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng thì năm 2025 doanh thu đạt hơn 9 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động với thu nhập bình quân từ 9 - 12 triệu đồng/người/tháng. Với sản lượng cung ứng 30.000 - 35.000 sản phẩm/tháng, DBFOOD đang khẳng định vị thế tiên phong trong ngành thực phẩm dinh dưỡng từ gạo lứt.

Với nền tảng vững chắc của một sản phẩm “kết tinh” từ tinh hoa đất Việt, DBFOOD đang hướng tầm nhìn tới việc xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, nơi có những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe về thực phẩm sạch. Việc kiên trì theo đuổi mục tiêu mang lại giá trị sức khỏe cho cộng đồng không chỉ giúp khẳng định uy tín trên thương trường, mà còn nâng tầm giá trị nông sản Việt. Mỗi sản phẩm DBFOOD trao đến tay khách hàng chính là một lời cam kết về chất lượng, là niềm tự hào của một thương hiệu Việt luôn nỗ lực đổi mới để vươn xa trong thời kỳ hội nhập.

Trần Tỉnh