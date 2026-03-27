Đề xuất quy định số lượng hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định vừa hoàn thành, Bộ Nội vụ đề xuất quy định về số lượng ký hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong ảnh, người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công xã Trường Long, TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định về hợp đồng công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Dự kiến, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026.

Tại Dự thảo Tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết, qua quá trình triển khai, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới quản trị khu vực công và chưa hoàn toàn tương thích với các định hướng Luật Viên chức năm 2025.

Việc ban hành nghị định về hợp đồng công việc trong ĐVSNCL là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng; hoàn thiện cơ chế tiền lương theo thỏa thuận để thu hút, giữ chân nhân tài; tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Về số lượng hợp đồng ký kết, Bộ Nội vụ đã có đề xuất cụ thể.

Theo đó, ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (sau đây gọi là đơn vị nhóm 1) và ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 2) quyết định ký kết hợp đồng theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Trường hợp pháp luật có quy định về số lượng viên chức tối thiểu của đơn vị cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu thì phải bảo đảm đủ số lượng theo quy định.

ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 3) từ 70% đến dưới 100% ký kết hợp đồng ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ đối với số còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý thống nhất trước khi thực hiện.

ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 4), trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, ký kết hợp đồng đối với số còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu.

Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người có mặt với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.

Số lượng hợp đồng ký kết do HĐND cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương xem xét, quyết định.

Theo laodong.vn