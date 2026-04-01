Điện quang can thiệp: Thế mạnh kỹ thuật cao tại Lạc Việt

Trong những năm gần đây, điện quang can thiệp đã trở thành một trong những bước tiến nổi bật của y học hiện đại, mở ra hướng điều trị chính xác – ít xâm lấn – hiệu quả cao cho nhiều bệnh lý phức tạp. Tại Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, kỹ thuật này đang được triển khai đồng bộ, mang lại cơ hội điều trị tối ưu cho người bệnh mà không cần phẫu thuật lớn.

Các lĩnh vực điện quang can thiệp nổi bật tại Lạc Việt:

Sinh thiết khối u chính xác

Phá hủy khối u tại chỗ

Nút mạch (can thiệp mạch máu)

Dẫn lưu dịch

Ưu điểm vượt trội của điện quang can thiệp

Ít xâm lấn, không cần phẫu thuật lớn

Độ chính xác cao nhờ hệ thống hình ảnh hỗ trợ

Thời gian thực hiện nhanh, hồi phục sớm

Giảm đau, giảm biến chứng

Rút ngắn thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí

Đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt không ngừng đầu tư và phát triển điện quang can thiệp trở thành một trong những mũi nhọn chuyên môn:

Trang bị hệ thống máy móc hiện đại: CT, siêu âm, C-arm thế hệ mới

Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong can thiệp hình ảnh

Quy trình thực hiện an toàn, kiểm soát chặt chẽ biến chứng

Phối hợp đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa

Nhiều ca bệnh phức tạp đã được xử trí thành công, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật lớn, rút ngắn thời gian điều trị và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Ngọc Lan (Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)