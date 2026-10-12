Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã vùng Tân Lạc

Ngày 12/10, tại xã Tân Lạc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI với cử tri các xã: Tân Lạc, Mường Bi, Mường Hoa, Toàn Thắng và Vân Sơn.

Các ĐBQH tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham dự hội nghị có các ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh.

Tại hội nghị, các cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, chia thành 2 đợt. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và công tác giám sát.

Cử tri cũng được thông tin về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến trước Kỳ họp thứ Hai; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trong đó, các ý kiến tập trung vào những khó khăn, bất cập khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn lực và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Cử tri phản ánh, một số nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về xã nhưng chưa đi đôi với việc bố trí nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất tương xứng; đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; xem xét bổ sung biên chế, kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã; điều chỉnh chế độ phụ cấp phù hợp. Đồng thời, quan tâm chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã, nhất là tại địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Các sở, ngành, đơn vị trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống điện sinh hoạt; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho cấp xã trong quản lý đất đai.

Một số ý kiến đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ đối với người có công, dân công hỏa tuyến, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; quan tâm y tế cơ sở, bảo tồn di sản văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Liên quan đến chuyển đổi số, cử tri đề nghị hoàn thiện các phần mềm dùng chung, tăng cường liên thông dữ liệu, kịp thời khắc phục lỗi hệ thống, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và cán bộ cơ sở.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 5 xã. Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, nhiều nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nhất là về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và chế độ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi đến cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở, ngành và cơ quan chức năng của tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH đề nghị các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Thông qua hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hồng Duyên