Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị làm việc tại Phú Thọ

Sáng 20/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Thọ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng kịp thời, đồng bộ; ban hành đầy đủ các văn bản, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm; công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, hiệu quả.

Toàn tỉnh đã kết nối 777 điểm cầu, với 54.566 đảng viên tham gia học tập, quán triệt, bảo đảm nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Các Đảng bộ trực thuộc và các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai chu đáo, đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được thực hiện đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ cuộc bầu cử thực hiện nghiêm túc, theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong ngày bầu cử 15/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 29 đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại các địa phương. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 99,91%, trong đó có 87/148 số xã, phường đạt tỷ lệ 100%. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hay hủy kết quả do vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan việc triển khai tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị; những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi số; công tác phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực hiện công tác bầu cử...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo kết quả công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thông tin thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11 - 12%. Để đạt được mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp ủy, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, kịp thời.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát thực tiễn; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp gửi Đoàn kiểm tra, giám sát. Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của tỉnh, sau khi có báo cáo chính thức của tỉnh, Đoàn sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới.. .

Đức Anh