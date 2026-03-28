“Đòn bẩy” cho người hoàn lương

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, tạo sinh kế bền vững cho người hoàn lương. Tại Phú Thọ, việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ chính sách này không chỉ giúp người vay ổn định cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa tái phạm, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tổng hợp kết quả cho vay người chấp hành xong án phạt tù.

Thực tế cho thấy, đa số người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương đều gặp khó khăn về vốn, việc làm, tay nghề và tâm lý mặc cảm, dễ dẫn đến nguy cơ tái phạm nếu không có sinh kế ổn định. Vì vậy, chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ kinh tế mà còn mở ra cơ hội tái hòa nhập, làm lại cuộc đời cho người mới hoàn lương.

Trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Bạch T, khu 1, phường Âu Cơ là một minh chứng điển hình. Con trai bà từng phạm tội do cờ bạc, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, gia đình thiếu vốn phát triển kinh tế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, gia đình bà được chính quyền địa phương, lực lượng Công an rà soát, xác nhận đủ điều kiện, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Âu Cơ với số tiền 80 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Nhờ đầu tư và chăn nuôi đúng cách, từ 5 con lợn nái ban đầu, đến nay, mỗi năm, gia đình bà có doanh thu đạt gần 200 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng. Vì vậy, người con của bà T đã có việc làm ổn định, từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Gia đình bà T cũng là một trong 41 hộ có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Âu Cơ - đơn vị được đánh giá cao trong việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng dành cho đối tượng này.

Thực tế từ trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Bạch T cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng hướng và đi vào đời sống, không chỉ hỗ trợ một cá nhân tái hòa nhập mà còn tạo ra những chuyển biến tích cực, bền vững cho cả gia đình và xã hội.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và của Ngân hàng cấp trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp làm cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, sự phối hợp giữa NHCSXH, Công an và chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, lực lượng Công an các cấp đóng vai trò nòng cốt trong việc rà soát, lập danh sách, xác nhận đối tượng đủ điều kiện vay vốn.

Chính quyền cấp xã trực tiếp tham gia quản lý địa bàn, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét công khai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Ngân hàng CSXH giữ vai trò tổ chức thực hiện tín dụng, chủ động tổng hợp nhu cầu, tham mưu phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giải ngân kịp thời đến người vay.

Quy trình được công khai tại các điểm giao dịch xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các lực lượng phối hợp triển khai sâu rộng. Thông qua hệ thống chính quyền cơ sở, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể, chính sách được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, điều kiện vay vốn, từ đó nâng cao sự đồng thuận và chủ động tiếp cận.

Ngoài ra, Công an cấp xã, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể và Tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên theo dõi việc sử dụng vốn của người vay, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn gắn với quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương tiến bộ.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Âu Cơ tích cực động viên các hộ vay vốn, nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, còn một bộ phận người chấp hành xong án phạt tù còn tự ti, e dè, chưa mạnh dạn vay vốn, các lực lượng đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở; đồng thời lồng ghép với các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Việc công khai chính sách tại 479 điểm giao dịch xã cũng giúp người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH, lực lượng Công an và chính quyền địa phương là yếu tố quyết định giúp chính sách được triển khai hiệu quả. Qua đó bảo đảm người vay được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, sử dụng đúng mục đích và từng bước ổn định cuộc sống”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sau hơn hai năm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân trên 99 tỷ đồng cho 1.082 lượt người chấp hành xong án phạt tù vay vốn; doanh số thu nợ đạt gần 6 tỷ đồng, 64 khách hàng đã tất toán. Hiện còn 1.031 khách hàng đang dư nợ với số tiền gần 95 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chưa phát sinh nợ quá hạn, lãi tồn đọng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều người hoàn lương có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Quan trọng hơn, chính sách góp phần tích cực trong phòng ngừa tái phạm tội, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc đồng bộ của Công an, chính quyền địa phương và NHCSXH, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại Phú Thọ đã thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Anh Thơ