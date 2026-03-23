Dồn lực hoàn thành “đúng hẹn” các dự án điện trọng điểm

Trước nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng, tỉnh Phú Thọ xác định bảo đảm nguồn cung ổn định là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Vì vậy, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm nhằm củng cố an ninh năng lượng.

Các dự án điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được gấp rút triển khai, đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ.

Hiện nay, toàn tỉnh đang triển khai 5 dự án điện trọng điểm, gồm: Dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện; Dự án đường dây 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên; Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và Dự án xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Bá Thiện. Đây đều là những công trình hạ tầng năng lượng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Phú Thọ mà còn đối với hệ thống điện khu vực miền Bắc.

Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn vướng về công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện còn một số vị trí móng và khoảng néo chưa bàn giao. Dự án 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên cũng gặp khó tại các vị trí đi chung cột do tranh chấp đất đai, chưa thống nhất bồi thường. Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã hoàn thành xây dựng nhưng còn vướng hành lang tuyến, tái định cư và chồng lấn đất.

Qua rà soát, các khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở một số nhóm vấn đề như hồ sơ đất đai của người dân chưa hoàn thiện do liên quan đến thừa kế, cấp giấy chứng nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; việc bố trí tái định cư trên thực địa còn chậm; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; tồn tại công trình xây dựng sau thời điểm 1/7/2014; hoặc một số vị trí hành lang tuyến sau thi công chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến kế hoạch đóng điện và bảo đảm an ninh cung ứng điện.

Xã Bình Tuyền triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều cuộc họp kiểm điểm tiến độ và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, các dự án điện trên địa bàn đều có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng và liên quan đến nhiều địa phương. Mặc dù một số địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, song tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Các điểm nghẽn chủ yếu đang tập trung tại các xã Bình Tuyền, Lạc Thủy, Tam Đảo và Tam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã có dự án đi qua phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện; hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công với những lộ trình và mốc thời gian cụ thể. Các địa phương phải tổ chức thực hiện ngay khi đủ thủ tục, không chờ văn bản nhắc lại và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành theo mốc thời gian đã cam kết.

Trong những ngày này, chính quyền các địa phương có dự án đi qua cũng đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Bình Tuyền - một trong những địa bàn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn của các dự án đường dây điện, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động người dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Với quyết tâm cao trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, các dự án điện trọng điểm trên địa bàn xã Bình Tuyền đang được tăng tốc triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

Theo lãnh đạo xã Bình Tuyền, địa phương đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như quyền lợi lâu dài của người dân. Cùng với đó, xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ đất đai, hoàn thiện thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp còn chưa chấp thuận phương án đền bù, xã tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên xem xét xử lý. Đồng thời, địa phương cũng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến nay, tiến độ thi công đường dây 500kV đấu nối TBA 500Kv Vĩnh Yên và đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện đã kéo rải và căng xong 36/36 dây dẫn 2/2 dây cáp quang. Đáng chú ý, việc giải phóng mặt bằng dự án Dự án xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Bá Thiện đã hoàn thành toàn bộ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng móng cột và hành lang tuyến từ 1-10, sẵn sàng cho thi công đấu nối.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền địa phương, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm cao trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc thi công các dự án điện trọng điểm. Việc dồn lực hoàn thành các công trình này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lê Minh