Đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh

Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước kiềm chế, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Thực tế cho thấy, tình trạng học sinh, thanh, thiếu niên vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh có trên 15.400 trường hợp học sinh vi phạm, tăng hơn 2.000 trường hợp so với năm 2024. Riêng quý I năm 2026 ghi nhận gần 5.000 trường hợp vi phạm ở độ tuổi dưới 18, trong đó có trên 1.000 trường hợp dưới 16 tuổi. Các lỗi phổ biến là điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

Trước thực trạng trên, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm quy định “không giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông”; rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường học để kịp thời kiến nghị, khắc phục các bất cập.

Ngành Xây dựng đã tiến hành rà soát hơn 250 công trình, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua khu đông dân cư, khu vực trường học; đề xuất bổ sung hệ thống biển báo, hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Công ty Cổ phần xe máy Hòa Bình Minh - HEAD Bình Minh 1 trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục; triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm, giao cho công an cấp xã quản lý, giáo dục, răn đe, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý phương tiện đưa đón học sinh được siết chặt. 100% chủ xe, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; phối hợp với nhà trường bố trí điểm đón, trả học sinh đúng quy định, không gây ùn tắc giao thông.

Ngành Giáo dục triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT; giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đồng thời, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không vi phạm TTATGT; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục ATGT trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ.

Tại các địa phương, công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh, thanh, thiếu niên được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Mô hình “cổng trường an toàn giao thông” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn vào giờ cao điểm...

Đồng chí Cao Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 9 trường học với hàng nghìn học sinh. Địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “cổng trường ATGT” với sự tham gia của công an, đoàn thanh niên, nhà trường và phụ huynh. Đồng thời, tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn phù hợp với từng lứa tuổi”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh, thanh, thiếu niên từng bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bền vững, cần tiếp tục duy trì các giải pháp đồng bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, qua đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

Lệ Oanh