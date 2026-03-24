Đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Sòng, xã Liên Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Sòng, xã Liên Sơn.

Theo đó, đóng cửa mỏ khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Sòng, xã Liên Sơn theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 741/QĐUBND ngày 20/5/2002 của UBND tỉnh Hòa Bình (trước đây) cấp cho Tổng Công ty 36 -CTCP. Diện tích khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản 11 ha.

Mục đích để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đưa khu vực khai thác trước đây về trạng thái an toàn, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Tổng Công ty 36 - CTCP có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực diện tích nêu trên để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo thời hạn trong Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

UBND xã Liên Sơn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất khu vực đóng cửa mỏ, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh trong việc hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho Tổng Công ty 36 - CTCP theo quy định của pháp luật.

