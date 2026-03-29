Dự án đường giao thông - đòn bẩy giúp các xã lân cận gắn kết với trung tâm vùng nam

Việc mở rộng, đầu tư mới tuyến đường nối từ Quốc lộ 6 đi các xã Nật Sơn, Mường Động giao cắt với tuyến đường 12B hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu vực vùng ven. Không chỉ cải thiện giao thông, công trình còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, tuyến đường này thuộc Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B, được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 18,18km, được triển khai từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là công trình giao thông cấp III, đóng vai trò kết nối vùng, tạo trục giao thông quan trọng từ trung tâm thành phố Hoà Bình cũ đến các xã vùng khó khăn.

Các nhà thầu đẩy nhanh thi công đoạn tuyến qua địa bàn xã Nật Sơn.

Công trình chính thức khởi công từ ngày 6/3/2024. Đến nay, giá trị thi công xây lắp đạt khoảng 172,55/362,255 tỷ đồng, tương đương 47,6% giá trị hợp đồng. Lũy kế giá trị giải ngân so với kế hoạch vốn được giao đến nay đạt 289,8/367,05 tỷ đồng (đạt 79%). Cụ thể, các nhà thầu đã thi công nền đường đạt 14,6/18,18km; móng cấp phối đá dăm đạt khoảng 10,5km; thảm bê tông nhựa đạt khoảng 9,8km.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án ảnh hưởng đến khoảng 620 hộ dân, trong đó các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng 11,1/18,18km, đạt khoảng 61%. Nhà thầu thi công đã chủ động tạm ứng kinh phí để giải phóng mặt bằng khoảng 5km nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ông Phạm Quang Hưng - Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết: “Dự án đang được các nhà thầu tập trung thi công đồng loạt trên nhiều đoạn tuyến. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục chính trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, qua đó phát huy tối đa vai trò kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thành.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án đạt tiến độ tích cực là sự đồng thuận cao của người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, xã Nật Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi bị ảnh hưởng một phần đất, nhưng chúng tôi xác định có đường đẹp thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nên sẵn sàng chia sẻ vì lợi ích chung”.

Thực tế, phần lớn các hộ dân đều ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí. Theo báo cáo của chủ đầu tư, một số đoạn tuyến vẫn gặp vướng mắc do chưa hoàn thành di dời nghĩa trang tại khu vực phường Hòa Bình; chưa xác định được giá đất cụ thể đối với một số hộ dân và hiện tồn tại tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình. Ngoài ra, tại khu vực xã Mường Động, công tác xác định nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục.

Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, sớm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa phận các xã, phường. Tuyên truyền, vận động các gia đình tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ của dự án.

Hiện nay, chính quyền các xã, phường có tuyến đường đi qua đang tập trung tháo gỡ từng khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Theo ông Phạm Quang Hưng, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm vùng nam của tỉnh với các xã vùng lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất. Đồng thời, thu hút đầu tư vào các khu vực còn nhiều tiềm năng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Hồng Trung