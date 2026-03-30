Đưa nguồn vốn chính sách đến với người dân

Tín dụng chính sách xã hội nhiều năm qua trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xác định nhiệm vụ đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Thao giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch xã, tạo thuận lợi giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Năm 2025, Phòng giao dịch NHCSXH Lâm Thao tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch đạt gần 447,7 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt hơn 351,1 tỷ đồng, tăng gần 62,4 tỷ đồng so với cùng kỳ; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 66 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 6,1 tỷ đồng. Cùng với tăng trưởng nguồn vốn, việc sử dụng vốn cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Doanh số cho vay trong năm 2025 đạt hơn 182,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 428,2 tỷ đồng, tăng gần 42,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 với 6.046 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai thông qua các chương trình cho vay chủ yếu như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội... Qua đó đã giúp nhiều gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lâm Thao cho biết: “Bên cạnh việc mở rộng tín dụng, đưa nguồn vốn đến với người dân, Phòng giao dịch chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn của đơn vị luôn duy trì ở mức thấp. Đến cuối năm 2025, nợ quá hạn của đơn vị chỉ chiếm khoảng 0,13% tổng dư nợ, giảm so với những năm trước”.

Cùng với đó, hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hội, đoàn thể đã tích cực phối hợp với NHCSXH trong tuyên truyền, bình xét đối tượng vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được hình thành từ nguồn vốn chính sách.

Năm 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai 21 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 18.620 tỷ đồng (đứng thứ 2 toàn quốc), tăng hơn 1.661 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng trưởng 9,8%, hoàn thành 99,8% kế hoạch tăng trưởng năm. Nguồn vốn này đang phục vụ trên 288.990 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Bình quân dư nợ đạt 64,43 triệu đồng/hộ vay, tăng gần 4 triệu đồng/hộ so với giữa năm 2025.

Trong năm 2025, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt hơn 5.499 tỷ đồng, với 88.364 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, doanh số thu nợ đạt hơn 3.837 tỷ đồng, chiếm gần 70% doanh số cho vay. Kết quả này cho thấy nguồn vốn được quay vòng hiệu quả, tiếp tục phục vụ nhu cầu vay vốn của người dân.

Để bảo đảm nguồn vốn được triển khai đồng bộ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong quá trình thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 589 đơn vị nhận ủy thác cấp xã và 8.148 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” giúp đưa nguồn vốn đến tận thôn, khu dân cư. Tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt hơn 18.544 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng dư nợ tín dụng chính sách, với 287.894 tổ viên tham gia vay vốn. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,07%/dư nợ uỷ thác, cho thấy hiệu quả quản lý vốn và ý thức trả nợ của người dân ngày càng được nâng cao.

Thông qua các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo việc làm cho gần 24.500 người, 322 đối tượng chính sách được mua nhà ở xã hội hoặc xây sửa nhà để ở, 217 người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, 938 học sinh - sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập, 373 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để tái hòa nhập cộng đồng... Thông qua hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Thời gian tới, hệ thống NHCSXH từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; đồng thời rà soát nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay.

Với những kết quả đạt được, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định là công cụ tài chính quan trọng của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Từ những mô hình cho vay hiệu quả cho thấy, nguồn vốn ưu đãi ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.

Hồng Nhung