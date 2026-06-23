Gần 1 triệu người dân Gaza vẫn phải đối mặt với điều kiện sống khắc nghiệt

Theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC), gần 1 triệu người dân tại Dải Gaza vẫn đang phải sống trong các lều tạm và nơi trú ẩn sơ sài khi mùa Hè năm 2026 bắt đầu.

Người dân tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn báo cáo mới công bố của Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) ghi nhận gần 1 triệu người dân tại Dải Gaza vẫn đang phải sống trong các lều tạm và nơi trú ẩn sơ sài khi mùa Hè năm 2026 bắt đầu.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch hòa bình do Mỹ và Liên hợp quốc hậu thuẫn đang từng bước được triển khai tại Gaza. Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn hết sức khó khăn.

Hiện nay, Hamas vẫn kiểm soát khoảng một nửa diện tích Dải Gaza, trong khi toàn bộ khoảng 2 triệu cư dân vẫn phải sinh sống dưới sự quản lý của lực lượng này và chưa có lựa chọn nào khác về nơi cư trú hay chính quyền thay thế.

Theo NRC, tình trạng nhà cửa bị phá hủy trên diện rộng cùng những hạn chế đối với vật liệu xây dựng và cứu trợ đã khiến hàng trăm nghìn gia đình phải tiếp tục sống trong điều kiện tạm bợ. Tổ chức này cho biết khoảng 170.000 hộ gia đình, tương đương gần 1 triệu người, hiện đang sinh sống trong các khu lều trại.

Ngoài ra, khoảng 5.000 hộ gia đình phải ngủ ngoài trời, trong khi 52.000 hộ khác sống trong các khu trú ẩn quá tải. Tính đến đầu tháng 6, khoảng 850.000 người vẫn thiếu những vật dụng trú ẩn khẩn cấp như bạt nhựa, tấm gỗ ép và dây buộc.

Theo NRC, cuộc khủng hoảng nơi ở tại Dải Gaza không chỉ xuất phát từ điều kiện thời tiết, mà còn là hệ quả của chiến sự kéo dài, tình trạng di dời quy mô lớn và những trở ngại trong hoạt động cứu trợ.

Sau 987 ngày xung đột, người dân Gaza tiếp tục phải đối mặt với một mùa Hè khắc nghiệt trong các khu lều tạm. NRC cảnh báo nhiệt độ ban ngày tại Gaza có thể lên tới 34,5 độ C trong tháng nóng nhất, đồng thời, số ngày có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên dự kiến sẽ gia tăng.

Các chuyên gia nhân đạo cảnh báo mức nhiệt này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người đang sống trong điều kiện thiếu nước sạch, điện và dịch vụ y tế.

Bà Jehan Salim - Điều phối viên Cụm nơi trú ẩn tại Palestine - khuyến nghị những biện pháp đơn giản như che nắng, cải thiện thông gió và sửa chữa nơi ở cơ bản có thể giúp giảm đáng kể các nguy cơ từ nắng nóng. Tuy nhiên, theo bà, những vật liệu cần thiết hiện chưa thể được đưa vào Gaza với số lượng đủ đáp ứng nhu cầu.

Về phần mình, Tổng Thư ký NRC Jan Egeland cũng bày tỏ lo ngại khi cho rằng hàng nghìn gia đình Gaza đang phải chịu đựng cái nóng mùa Hè trong những căn lều tạm sau nhiều tháng mất nhà cửa và liên tục phải sơ tán.

Theo NRC, các vật liệu như lưới che nắng, bạt nhựa và bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản tuy không thể tái thiết Gaza nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về điều kiện sinh hoạt, giúp giảm nhiệt, bụi bẩn, khói và nguy cơ dịch bệnh.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy đến cuối tháng 5, khoảng 1,7 triệu người đang sống tại gần 1.600 địa điểm sơ tán trên khắp Gaza, trong đó, 88% là các khu trú ẩn tạm thời.

Trong khi đó, Điều phối viên các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) khẳng định Israel vẫn phối hợp với các cơ quan của Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Theo COGAT, mỗi ngày hiện có hơn 1,7 triệu suất ăn được phân phát, hơn 3,6 triệu bánh pita được sản xuất và 181 bếp ăn cộng đồng đang hoạt động trên toàn Dải Gaza.

Theo TTXVN