Gặp mặt giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2026

Ngày 25/3, tại tỉnh Lào Cai, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn và các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2026.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao thưởng, tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2; Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Khổng Đình Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.

Tham dự có đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh; các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị; các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 2.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025 của tỉnh Lào Cai; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chính trị sâu sắc của hội nghị gặp mặt, thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa Quân khu 2 với các địa phương và cơ quan báo chí.

Năm 2025, công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, cấp tỉnh và tổ chức hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, công tác phối hợp tiếp tục được đẩy mạnh.

Cục Chính trị Quân khu 2 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Báo và Phát thanh, truyền hình 6 tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện công tác dân vận gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương; các chương trình, chính sách an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan toả sâu rộng.

Nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức phong phú, bám sát phương châm “6 hơn”: kịp thời và thời lượng hơn; khung giờ vàng hơn; khuôn hình đẹp hơn; nội dung sâu sắc, đậm nét hơn; nền tảng phong phú, đa dạng hơn; sức lan tỏa rộng hơn. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời LLVT Quân khu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Vì vậy, công tác phối hợp tuyên truyền, dân vận cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; tăng cường nắm chắc địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; gắn công tác tuyên truyền với phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng, phòng thủ dân sự, đối ngoại quốc phòng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2, góp phần tôn vinh niềm tự hào với những chiến công, thành tích của quân và dân Tây Bắc qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Chính ủy Quân khu 2 và trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2025.

Cũng tại hội nghị, Quân khu đã phát động chiến dịch cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026); tặng hoa chúc mừng đơn vị tiếp nhận đăng cai tổ chức gặp mặt năm 2026.

Đinh Tú