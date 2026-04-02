Giá cả thị trường ngày 02/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bưởi 5 roi
70.000 đồng/quả
2
Đậu cove xanh
15.000 đồng/500g
3
Dưa lê hoàng kim
78.000 đồng/quả
4
Cà tím dài
30.000 đồng/kg
5
Măng sợi khô Kim Bôi
56.500 đồng/500g
6
Xúc xích Klobasa 500g
143.000 đồng/gói 500g
7
Sụn heo cắt lát
103.000 đồng/400g
8
Thịt sườn thăn
125.000 đồng/500g
9
Phi lê ức gà
56.500 đồng/500g
10
Yến mạch úc nguyên chất Xuân An 400g
82.000 đồng/gói
11
Gạo nếp cái hoa vàng Vinafood1 túi 2kg
92.000 đồng/túi
12
Trứng gà ta
50.000 đồng/chục
13
Bánh trứng Karo chà bông
32.900 đồng/gói
14
Nước khoáng Lavie 500ml
119.000 đồng/thùng
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/4/2026
