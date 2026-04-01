Giá cả thị trường ngày 1/4/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau mầm cải ngọt WinEco
14.800 đồng/hộp 100g
2
Cải thảo
12.900 đồng/kg
3
Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g
32.500 đồng/gói
4
Cà tím dài
30.000 đồng/kg
5
Dưa hấu không hạt
30.000 đồng/kg
6
Ổi lê
35.000 đồng/kg
7
Cánh gà
62.000 đồng/500g
8
Thịt sườn thăn
125.000 đồng/500g
9
Thịt heo xay
75.000 đồng/500g
10
Bơ đậu phộng Golden Farm lọ 340g
68.000 đồng/lọ
11
Gạo tám Gò Công Vinafood túi 3kg
147.000 đồng/túi
12
Dầu đậu nành Simply
132.000 đồng/chai 2 lít
13
Bánh trứng Karo chà bông
32.900 đồng/gói
14
Nước khoáng Lavie 500ml
119.000 đồng/thùng
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/4/2026
